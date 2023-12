Plánovaná dvoupodlažní nástavba mezi stávajícími schodišťovými jádry tak na objektu vytvoří 10. a 11. patro.

„Svým způsobem modernizace části památkově chráněné budovy se setkala s pochopením odboru kultury a památkové péče města Zlín, protože citlivě doplňuje původní stavbu a plně respektuje její industriální architekturu,“ uvedl mluvčí Creamu Ivo Mravinac.

Celkově díky nástavbě vznikne 36 nových bytů ve velikostech 1+kk až 3+k. A to o výměře od 25 do 88 metrů čtverečních.

„Hlavní orientace bytů je jižním směrem přes Letnou na Tlustou horu a Barnabáš, severním směrem pak na Mladcovou a Jižní Svahy,“ doplnil mluvčí s tím, že nové byty, v 10. patře navíc s vlastní venkovní terasou, tam vyrostou do roku 2026.

Cream začal s rekonstrukcí budovy 32 v roce 2013. Dnes jsou v prvních dvou patrech prostory hlavní zlínské pošty, také drogerie, fitcentrum Vita Sana, pekárna či bankovní pobočka.

V navazujících patrech je několik kanceláří a také celkem 150 loftových bytů. Část z nich slouží jako hotelové ubytování, další k dlouhodobějšímu pronájmu.

„Jen 47 z nich je v osobním vlastnictví místních rezidentů. Sedm loftů dlouhodobě využívá juniorská hokejová akademie,“ sdělil Ivo Mravinac.

Bydlení pro studenty univerzity

Lofty určené na pronájem už v současnosti z části využívají také čeští a zahraniční studenti UTB.

„Opodstatněná rostoucí cena za ubytování na kolejích se totiž začala vyrovnávat ceně za pronájem loftu,“ vysvětlil mluvčí.

Bydlení je pro studenty dostupné zejména v případě, kdy se rozhodnou byt sdílet.

„Pro studenty je speciální nabídka. Pokud jsou náklady na bydlení v loftu včetně energií kolem 18 tisíc korun, studentský loft sice přijde na podobné peníze, ale bydlení je oproti kolejím výrazně komfortnější. Navíc má zadarmo vstup do fitcentra a jisté parkovací místo,“ řekla Pavlína Srkalová, šéfka marketingu skupiny Cream.

„Když se tři studenti o náklady rozdělí, je cena víc než přijatelná,“ dodala.

Poptávka po ubytování převyšuje stávající nabídku

Podle ní už skupina jedná s vedením kolejí UTB, aby se lofty staly pevnou součástí ubytovacího systému univerzity.

„V létě letošního roku jsme se dohodli na zkušebním provozu. Od Creamu jsme si pronajali sedm loftových bytů a nabídli jsme je studentům, abychom věděli, jaký o ně bude zájem. Potřebovali jsme především vědět, zda studenti akceptují cenu a zda se jim toto ubytování bude líbit. To se zatím naplnilo. Loftové byty jsou plné a my proto budeme jednat o dalším navýšení,“ popsal ředitel Kolejí a menz UTB Michal Navrátil.

Poptávka po ubytování převyšuje nabídku.

„Vzhledem k tomu, kolik studentů se hlásí na univerzitu, potažmo na koleje, je stále poměrně výrazný převis poptávky nad nabídkou. Naše vlastní kapacita je nedostatečná. Proto hledáme další možnosti, jak studentům nabídnout ubytování v prostorech, které budou ve správě univerzity,“ vysvětlil Navrátil.

„Samozřejmě někteří studenti budou vyhledávat samostatné bydlení, ale většina studentů preferuje servis, který k tomu poskytujeme - tedy že student přijde, podepíše smlouvu, ví přesně kdy a co bude platit a prostě jen vezme klíče a odchází na ubytovací jednotku,“ doplnil ředitel.

Ve Svitu vzniknou i další byty

Skupina Cream plánuje výstavbu bytů také při rekonstrukci budovy 34, bývalého největšího Baťova skladu, který zásoboval jeho prodejny v řadě zemí - od Indie po Spojené státy americké. Stavební práce by měly začít do tří let. Stovky bytů pak skupina chystá v západní části Baťova areálu.