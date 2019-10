Města chystají oslavy 30 let od Sametové revoluce. „Nesmíme zapomínat,“ hlásají organizátoři. „Výročí nás nutí bilancovat,“ říká i akademický sochař Otmar Oliva.

Lavička Václava Havla. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Je dobré si to připomínat, zvláště v dnešní, “rozdělené“ době. Když se totiž ohlédneme zpátky, bez ohledu na to, kdo dnes koho volí, zjistíme, že tenkrát jsme chtěli vlastně všichni to samé: svobodu, důstojné podmínky k žití, a aby nám “ti nahoře“ přestali lhát. Možná to ohlédnutí může přispět k tomu, abychom dnes jeden na druhém nalézali spíše to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje,“ říká k připravovaným akcím v rámci 30 let od sametové revoluce ředitel zlínského Městského divadla Petr Michálek.