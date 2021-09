„Den bez aut bychom měli vyzkoušet v co největší míře, abychom zjistili, že v ulicích může být i v pracovní den méně aut a provoz klidnější. MHD dlouhodobě podporujeme, zajišťuje cestujícím komfort převyšující většinu měst v Česku,“ řekl radní města Zlína pro dopravu Michal Čížek.

„Cestující by se neměli nechat zmást spuštěnými označovači jízdenek ve vozidlech. Ty totiž z technických důvodů nelze vypnout,“ upozornil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Lidé, kteří jsou zvyklí při jízdách ve městě používat osobní automobil, si tak budou moci bezplatně vyzkoušet MHD. Také cestující, kteří jsou držiteli časové jízdenky jen pro určité tarifní pásmo, si mohou udělat bezplatný výlet do ostatních částí sítě MHD. Zadarmo se budou v trolejbusech a autobusech MHD přepravovat také jízdní kola.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.