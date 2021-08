Co se týká stavu zlínského „autobusáku“, začíná se v tomto případě blýskat na lepší časy. I když jeho vlastník, společnost Z-Group chtěla toto místo změnit teprve až v době, kdy bude probíhat elektrifikace a modernizace trati Otrokovice-Vizovice, situace se v poslední době změnila.

Podle informací mluvčího organizace Miroslava Slaného v současnosti již dochází k úpravám nádraží tak, aby jeho se jeho prostředí změnilo na odpovídající standard.

Mluvčí společnosti sdělil pro Deník, že zlínské autobusové nádraží dozná změn mnohem dříve, než avizovaná rekonstrukce trati a že se výrazně změní jeho stávající nevyhovující vzhled.

„Respektive ke změnám a k úpravám zlínského autobusového nádraží již v tuto chvíli dochází, práce na jeho úpravách a revitalizaci nyní probíhají,“ doplnil Miroslav Slaný s tím, že se majitel nádraží zavázal, že autobusové nádraží revitalizuje a že ho bude po celou dobu až do kompletní rekonstrukce trvale udržovat v odpovídajícím standardu.

„Vedle toho budeme pravidelně provádět údržbu a celoroční úklid všech ploch, prostor a zařízení,“ doplnil mluvčí.

A jaké konkrétní kroky povedou k lepšímu vzhledu tolik diskutovaného prostoru?

„Pokud bych měl vyjmenovat některé konkrétní úpravy, ke kterým v nejbližší době dojde, pak to bude revitalizace a úprava fasád a vnějšího pláště budov, opravíme atiku a fasádu doplněním chybějících obkladů, v některých případech zakrytím esteticky vhodnou plachtou, budou opravena odjezdová stání, nástupiště a čekárny, obnovíme nátěry sloupů a stojanů. Dále vyměníme zdeformované odpadkové koše, budeme pravidelně odstraňovat reklamní plakáty a posprejování povrchů,“ vyjmenoval mluvčí Z-Group.

Podle jeho informací již probíhají první práce, resp. již proběhly. Ty větší pak budou uskutečněny podle kapacit realizačních (stavebních) firem.

Společnost současně plánuje opravu fasády výpravní budovy.

„Zde bude otlučena stávající omítka a uděláme zcela novou, bude v šedé barvě . Zároveň budou nově natřena velká kovová okna. Půjde o opravu v řádech 1- 1,5 milionu korun,“ představil Miroslav Slaný.

Podle něj bude součástí opravy fasády i oprava zadní strany výpravní budovy která je nyní posprejovaná.

„Otázka samozřejmě je, jak dlouho to vydrží, bude to hned posprejované znovu, například čerstvě očištěné a natřené sloupy už jsou,“ připomněl mluvčí.

Opravy na zlínském autobusovém nádraží by majitel, společnost Z-Group chtěl mít hotovy do konce roku.

„Samozřejmě platí ale zároveň to, že se to může trochu zpozdit díky vytíženosti stavebních firem. Ideálně bychom to vše chtěli zvládnout do října – listopadu,“ dodal Miroslav Slaný.

Majitel autobusového nádraží také chce s městem Zlín řešit i otázku bezdomovců, kteří se ve zvýšené míře na autobusovém nádraží a v jeho bezprostředním okolí nyní zdržují.

„Chceme vytvořit takové prostředí, abychom nevytvářeli bezdomovcům prostor pro to, aby se mohli v okolí nádraží pohodlně shlukovat, aby bylo autobusové nádraží jejich vyhledávaným cílem. Proto ve spolupráci s městem chceme zrealizovat především nějaké úpravy parku za nádražím. Schůzka s primátorem Zlína Jiřím Korcem navazovala na dřívější setkání zástupců Zlínského kraje, statutárního města Zlína a společnosti Z-Group," naznačil Slaný.

„Dohodli jsme se, že Městská policie Zlín v součinnosti s Policií České Republiky zvýší kontroly a dohled autobusového nádraží. Dále bude postaveno ve spolupráci se společností Z-Group mobilní oplocení pro ohraničení zadní části výpravní budovy, aby nepřizpůsobiví občané nespali pod přilehlým přístřeškem. Městská zeleň zrealizuje zmlazení keřů pro zajištění průhlednosti lokality, aby v této nebyla temná zákoutí. Vzhledem k nedávnému pádu stromu proběhne i audit a tahové zkoušky všech stromů v lokalitě. Dle výsledků budou přijata další opatření. Chceme taktéž zamezit posedávání na zídce u vstupu na autobusové nádraží, takže jsme oslovili městské architekty, aby nalezli vhodné řešení. Některé změny proběhnou prakticky ihned. Do konce prázdnin chceme mít vše hotové,“ upřesnil Jiří Korec.

Cestující si na zlínském autobusovém nádraží si již mohli všimnout prvních změn, protože některé práce na zvelebování tohoto prostoru již započaly. Ať se jedná například o nátěry sloupů, které drží nádražní budovu, rovněž jsou už umyty podhledy na prvním nástupišti. Na řadu přijdou i nové koše.

„Již loni jsme opravili čekárnu, která je uvnitř výpravní budovy. Investice do ní stála okolo 700 tisíc korun. Stejně tak máme nově vybudované toalety. V tuto chvíli jednáme o prodloužení provozní doby toalet,“ seznámil mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

Podle informací hejtmanství má Zlínský kraj s provozovatelem nádraží společnosti Z-Group a. s. uzavřenou „Smlouvu o užívání autobusového nádraží", s platností od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2030.

Za užívání příjezdových, odjezdových a průjezdových stání na autobusovém nádraží bude Zlínský kraj hradit provozovateli měsíční úplatu ve výši odpovídající částce rovnající se násobku jednotkové ceny ve výši 70,- Kč bez DPH za jeden spoj.

V ročním souhrnu se jedná o částku cca 15 milionů korun.

„S provozovatelem nádraží jsme docílili dohody a uzavřeli smlouvu, ve které se společnost Z-Group zavazuje areál nádraží udržovat čistý a průběžně investovat do oprav. V průběhu letošního a příštího roku by měl provozovatel obnovit nátěr sloupů a stojanů odjezdových stání, vyměnit poničené odpadkové koše, upravit fasádu budovy a další. Je to jeho povinnost a nežádáme nic jiného, než standard provozu autobusových nádraží v Česku. Ve smlouvě je půlroční výpovědní lhůta, pokud ji společnost nebude plnit, můžeme ji vypovědět,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Ve smlouvě se provozovatel nádraží mimo jiné zavazuje:

- Provádět údržbu a celoroční úklid ploch, prostor a zařízení, která jsou užívána dle této smlouvy, zejména stání, nástupišť, čekárny a sociálního zařízení. Zvláště pak pravidelně odstraňovat reklamní plakáty, posprejování povrchů, očišťovat komunikace chodníku u vstupu a podloubí AN, umývat podhledy na prvním nástupišti.

- Zajistit na autobusovém nádraží čekárnu pro cestující (minimální provozní doba Po – Pá 8.00 - 16.00 hod., So 7.00 - 12.00 hod.).

- Zajistit na autobusovém nádraží funkční veřejné WC (minimální provozní doba Po – Pá 8.00 - 16.00 hod., So 7.00 - 12.00 hod.).