V provozovně kovošrotu ve Všemině skončil před několika dny technický život dvou autobusů Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO). Oba jezdily téměř každý den, najeto měly přes 800 tisíc kilometrů.

Autobusy MHD z roku 2001 skončily v kovošrotu. Naposledy sloužily ke cvičení hasičů. | Foto: se svolením DSZO

„Dvanáctimetrové nízkopodlažní autobusy Irisbus Iveco ev. č. 660 a 671 zakoupila DSZO a zařadila do provozu v říjnu a v listopadu roku 2001. Byly součástí velké dodávky 12 vozů stejného typu,“ uvedl mluvčí DSZO Vojtěch Cekota s tím, že cena jednoho autobusu tehdy činila 6,2 milionu korun.

Autobusy byly dodány s bílým lakem karoserie, což byl výhodný podklad pro umísťování celoplošných reklam.

Oba autobusy jezdily téměř v každodenním nasazení na linkách MHD ve Zlíně i Otrokovicích po dobu téměř dvaceti let.

„První z vozů měl na tachometru 849 159 kilometrů, druhý 837 129 kilometrů. V roce 2004 získaly oba autobusy v lakovně DSZO jednotný žluto-modrý lak, jaký má většina ostatních vozidel MHD ve Zlíně a Otrokovicích,“ popsal mluvčí.

Zmíněné autobusy přestaly jezdit na linkách MHD v roce 2021. Došlo nejdříve k jejich dočasnému vyřazení.

„Jejich technický stav neumožňoval provoz, a to z důvodu nutné opravy jednotlivých skupin nebo zejména karoserie a nosníků rámů,“ upřesnil vedoucí údržby DSZO Josef Polách.

Následovala obhlídka soudním znalcem, zhodnocení technického stavu a ceny.

„Oprava autobusů by se již nevyplatila,“ dodal Vojtěch Cekota.

Poslední důležitou službu poskytly vyřazené autobusy letos v dubnu a květnu, kdy se staly ve vozovém depu objektem pro praktický nácvik vyprošťovacích a záchranných prací pro hasiče a policisty.

„Autobus ev. č. 671 nakonec odtáhli pracovníci DSZO 26. dubna 2023 do provozovny kovošrotu ve Všemině k ekologické likvidaci. Vůz ev. č. 660 se vydal stejnou cestou 11. května,“ sdělil mluvčí.

„Klademe velký důraz na to, aby každý autobus nebo trolejbus, který zakoupíme, byl v maximální míře nasazován do provozu po dobu celé své životnosti, aby byl udržován v řádném stavu a aby odvedl pro cestující co největší přepravní výkon, dokud je to ekonomicky efektivní. A jestliže vozidlo doslouží, je dobré, když ještě může posloužit záchranářům a poskytnout některé náhradní díly. Při ekologické likvidaci se pak důležité materiály vrátí znovu do výrobního procesu,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Z celé řady dvanácti nově zakoupených autobusů z roku 2001 zůstávají v DSZO ještě tři poslední. Nacházejí se již ve stavu dočasného vyřazení a také čekají na ekologickou likvidaci.