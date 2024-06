Pondělí se na zlínském filmové festivalu ponese v duchu besed. Na náměstí Míru zavzpomínají Eliška Balzerová a Pavel Nový na režiséra Karla Kachyňu, který by letos oslavil sté narozeniny. V cyklu Život je takovej vystoupí členové skupiny The Tap Tap Jiří Holzmann a Petr Burda, o herectví a pohybovém divadle beseduje v sadu Svobody Matyáš Ramba.

Festivalová sobota na ZFF 2024 | Video: Iva Nedavašková

Začíná také konferenční blok Děti bez hranic, který je určený odborné veřejnosti a pedagogům. Festival se vydá i mimo Zlín. V Luhačovicích nabídne lázeňským hostům setkání s hvězdami, koncert i projekci letního kina, v Zoo Lešná filmové osobnosti pokřtí mláďata klokanů.

Nejdůležitější události 5. dne:

Eliška Balzerová a Pavel Nový vzpomínají na Karla Kachyňu, náměstí Míru, 19:00 hodin – talk show o jednom z nejplodnějších českých filmových tvůrců, který by se letos dožil 100 let.

Kde se potkat s hvězdami:

Festival Café, náměstí Míru – ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hostem Vladimíra Kroce jsou ve 13 hodin Martina Babišová a v 16 hodin Jana Kolesárová.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17 hodin – moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Jakub Barták, Jana Kolesárová, Tomáš Jeřábek.

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 18 hodin – setkání s festivalovými hvězdami: Jana Kolesárová, Vendula Pizingerová, Petra Bučková, Luciána Tomášová, delegace k filmu Circus Siblings (Cirkusové bratrstvo), Mezinárodní porota pro krátké animované filmy, Dětská porota pro animované filmy.

Výběr z filmového programu:

Bílý koník (režie: Chaofeng Pan, Čína 2023, 96 min.), Golden Apple Cinema 3, 13:30 hodin – Mladý chlapec Dorje žije se svou maminkou kočovným způsobem života a sní o tom, že bude mít vlastního koně. S kamarády se pustí do realizace plánů, jak vydělat co nejvíce peněz a koně si koupit.

Kensukeho království (režie: Neil Boyle, Kirk Hendry, Francie, Lucembursko, Velká Británie 2023, 84 min.), Golden Apple Cinema 5, 17:00 hodin – Jedenáctiletý Michael se se svou rodinou vydává na plavbu po Tichém oceánu, na kterou se mu podaří propašovat fenku Stellu. Během bouřky se chlapec snaží psa zachránit, ale oba je smete velká vlna do rozbouřeného moře.

Horia (režie: Ana-Maria Comanescu, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko 2023, 108 min.), Golden Apple Cinema 6, 17:30 hodin – Středoškolák a dobrodruh Horia vyráží na otcově staré motorce na dobrodružnou cestu za svou láskou.

Když v domě pršelo (režie: Paloma Sermon-Daï, Belgie, Francie 2023, 80 min.), Golden Apple Cinema 4, 19:00 hodin – Horké léto u jezera je pro mladou Purdey a jejího bratra Makenzyho balancováním mezi dospíváním, láskou a čirým přežitím.

Zajímavé doprovodné akce:

Křest zvířete v ZOO Lešná, 14 hodin – malé klokany pokřtí moderátoři a hosté festivalu.

Zlín Film Festival v Luhačovicích, Lázeňské náměstí a Lázeňská kolonáda, 14:00-18:00 hodin – setkání s letošními festivalovými hvězdami, animační dílny, výstava kostýmů, k poslechu hraje kapela F-Dur Jazz Band, 19:30 hodin – koncert Chantal Poullain & trio Štěpána Markoviče, 21:30 hodin – letní kino: Aristokratka ve varu, film uvede delegace tvůrců.

Tančení v ulicích, Tržiště Pod Kaštany, 18 -20 hodin – tango argentino.

Pokémon den, OZC Zlaté jablko, 9:00-16:30 hodin – přijďte tradeovat své Pokémon karty, ale také se naučit, jak s nimi hrát, jak určit jejich hodnotu či jak poznat padělek. Připraveny jsou také hry a soutěže o Pokémon produkty.

Besedy a workshopy:

Život je takovej – The Tap Tap, sad Svobody (stan), 17 hodin – jaké to je, když osud připraví na cestě životem těžké překážky? Talk show provází Filip Teller a Petra Pifková. Hosty jsou Jiří Holzmann a Petr Burda, členové kapely The Tap Tap a tvůrci kanálu Stounman29.

O herectví s Matyášem Rambou, sad Svobody (stan), 19 hodin – beseda o pohybovém divadle.

Filmová a animační dílna, zámek (1. patro), 14-19 hodin – workshop zprostředkuje možnosti využití mobilního telefonu jako trikové kamery.

Filmový trik, budova UTB U13, 14:30-17 hodin – interaktivní workshop seznámí s technologiemi využívanými v hollywoodských filmech nebo v herním průmyslu. Děti si vytvoří krátké záběry, jejichž hrdiny budou ony samotné.

Učíme se s filmem, zámek, 8:30 hodin – praktická ukázka využití filmu ve výuce pod vedením odborného lektora. Určeno pro učitele a žáky.