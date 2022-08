Během páteční rychlostní zkoušky bude v době od 16.30 do 24.00 hodin a ještě i hodinu po půlnoci v sobotu uzavřena pro veškerý provoz včetně MHD Gahurova ulice, a to od zastávky U Zámku po křižovatku s ulicí K Pasekám. Motoristům i MHD bude sloužit objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného, kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám. Obsluhovány nebudou zastávky MHD U Zámku a Čepkov.

MHD ve Zlíně v době konání Barum Czech Rally 2022.Zdroj: DSZO

Městské hromadné dopravy se uzavírka Gahurovy ulice dotkne následovně:

Po dobu uzavírky Gahurovy ulice se bude trolejbusová linka 6 (resp. 6z) na zastávce Školní měnit na linku 8X a pokračovat v jízdě po Dlouhé ulici, po ulici 2. května, kolem Baťovy nemocnice a zpět do centra po Štefánikově ulici až na zastávku Náměstí Míru. Zde se linka 8X změní zpátky na linku 6 a vozy této linky pojedou po své trase do Otrokovic.

Úsek Jižní Svahy-Kocanda – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 7X.

Úsek Jižní Svahy-Středová – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 14X.

Místo linky 9 bude vedena výluková linka 9X, která pojede po trase linky 9 kolem nemocnice, ale nebude zajíždět na Jižní Svahy. Trolejbusy linky 9X se budou otáčet na konečné stanici Antonínova.

Autobusové linky 31 (Jaroslavice – Mladcová) a 33 (Bartošova čtvrť – Paseky) budou vedeny objízdnou trasou přes Prštné s označením 31X a 33X.

Autobusová linka 38 bude vedena s označením 38X po vlastní náhradní trase mimo tovární areál (s výlukovou trasou Lešetín I – Náměstí Míru – Náměstí Práce – točna Antonínova, zpět od zastávky Poliklinika po pravidelné trase).

Dvacetiminutové jízdenky budou platit i pro přestup na náhradní dopravu

V době tohoto dopravního opatření budou revizoři DSZO uznávat pro přestup na náhradní dopravu i nepřestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu a budou zohledňovat odpovídající prodloužení jízdní doby, aby cestující v důsledku objížďky a náhradní dopravy nebyli poškozeni a nemuseli si kupovat dražší jízdenky.

Poslední „normální“ spoje v pátek

Poslední spoj na lince 6, který pojede v pátek 26. srpna po své pravidelné trase na Jižní Svahy, točnu Kocanda, odjede od železniční stanice v Otrokovicích v 15.45 hodin. Zpátky z točny Kocanda pojede poslední šestka do Otrokovic v 16.17 hodin, poslední osmička z Kocandy v 16.19d (pouze k vozovně u nemocnice); poslední celé kolo v 16.04. Z točny Středová pojede poslední „normální“ devítka v 16.13s (pouze k vozovně u nemocnice); poslední celé kolo v 16.10. Linky 10 se změna nijak nedotkne. Poslední čtrnáctka pojede v 16.16 z Jižních Svahů-Středové a v opačném směru v 16.12 od Sportovní haly. Poslední spoj autobusové linky 38 jede ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna v 16.06 a ze zastávky J. A. Bati směrem k nemocnici a dále na Příluky-Za Kapličkou v 16.20 hodin. Poslední spoj linky 31 po běžné trase pojede z Jaroslavic v 15.50, v opačném směru z Mladcové v 16.15. Linka 33 naposledy vyjede mimo objížďku v 16.04 z Bartošovy čtvrti-Zdravotnické školy a v opačném směru v 16.21 z Pasek.

Kde přestoupit

Při cestování z Jižních Svahů do Otrokovic bude záležet na cestujících, kterou zastávku zvolí k přestupu. První možností na trase bude zastávka Zahradnická, kam cestující z Jižních Svahů přivezou linky 7X nebo 14X. Zde mohou lidé projít bezpečně podchodem na opačnou stranu ulice a pokračovat do Otrokovic trolejbusy linky 2 nebo 6. Podobně tomu bude i v opačném směru jízdy z Otrokovic na Jižní Svahy. Jinou možností je přestup na zastávkách Poliklinika nebo Náměstí Práce.

Z Prštného do centra Zlína trolejbusem na jízdenky IDZK nebo ČD

Vlakové spoje z Otrokovic s cílovou stanicí Zlín střed budou v době konání městské rychlostní zkoušky Barum Czech Rally končit svou jízdu s běžnými cestujícími na zastávce Zlín-Prštné. Do stanice Zlín střed je povolena pouze přeprava cestujících na akci „Barum Czech Rally“. Ve stanici Zlín střed nebude umožněn odchod z prostoru nádraží. Běžní cestující, kteří budou mít jízdenku IDZK nebo ČD s platností až do stanice Zlín střed, budou v Prštném přestupovat na trolejbusy a dojedou s nimi do centra Zlína, aniž by si museli kupovat jízdenku DSZO. Revizoři budou v tomto období a v tomto úseku sítě MHD výjimečně uznávat i jízdenky z vlaku s cílovou stanicí Zlín střed. Jde o vlakové spoje z Otrokovic s odjezdem v 15:47, 16:47, 17:18, 18:18, 19:46 a 21:55. Cestující z vlaků, které mají cílovou stanici Vizovice, si přestoupí ve Zlíně-Malenovicích na náhradní autobusovou dopravu, stejně tak i cestující z rychlíku Zlínský expres (odj. z Otrokovic 22:19).

Mapy odkloněných a náhradních tras včetně jízdních řádů budou k dispozici na internetových stránkách www.dszo.cz, tištěné jízdní řády náhradní dopravy budou vyvěšeny na zastávkách.

Po skončení městské rychlostní zkouškyposílí DSZO přepravu na linkách ze Zlína do Otrokovic a také na sídliště Jižní Svahy a k Baťově nemocnici, aby se všichni diváci mohli dostat i v pozdních večerních hodinách městskou dopravou do svých domovů.

Bezplatná kyvadlová doprava do míst rychlostních zkoušek

Kyvadlová doprava sveze v neděli zájemce bezplatně do míst rychlostních zkoušek. A to po celý den od Sportovní haly do Želechovic nad Dřevnicí, přičemž tento autobus bude zastavovat na vybraných zastávkách linky 12. Autobus bude jezdit přibližně jednou za 45 minut; první s příjezdem do Želechovic cca v 9 hodin, poslední odjezd z Želechovic v 18:15.

Podobně bude fungovat v neděli kyvadlová autobusová doprava také na Maják a Kudlov. Autobusy zastaví na Náměstí Práce, Školní, Náměstí Míru, Náměstí Práce, U Majáku, Lesní hřbitov, Kudlov-U Pomníku padlých, Kudlov-točna. První příjezd na Kudlov přibližně v 8:20, poslední odjezd z Kudlova v 17:40. Spoje pojedou každých 40 minut v časech, kdy bude potřeba navážet diváky tam nebo zpět. Jízdní řády obou doplňkových linek budou zveřejněny na internetu (na stránkách www.dszo.cz) a dále na všech zastávkách, které budou těmito linkami obsluhovány.

V neděli nebude průjezdná silnice v Jaroslavicích

V neděli 28. srpna se musí cestující připravit v souvislosti s barumkou na dočasné uzavření silnice, která prochází Jaroslavicemi, což se dotkne provozu autobusové linky MHD č. 31. Autobusy se budou otáčet na zastávce Jaroslavice-náves. Navazující úsek linky na konečnou Jaroslavice-točna bude po dobu konání rally (přibližně od 7 do 19 hodin) bez obsluhy.