Zlín - Možná už za tři týdny bude město Zlín vlastníkem Baťova koupaliště, Stadionu mládeže, tribuny na fotbalovém stadionu Letná či některých komunikací vareáluSvitu.

Zlínský Stadion mládeže. | Foto: DENÍK/archiv

V pondělí zlínští zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě mezi radnicí a firmou Ekoinvest, která jí nemovitosti nejpozději do konce března příštího roku prodá. Náměstek primátorky Martin Janečka, který se převodem majetku už několik let zabývá, věří, že k tomu dojde mnohem dříve.

„Dodatek ke smlouvě jsme iniciovali společně s firmou Ekoinvest, která nyní nemovitosti, o něž má město Zlín zájem, vlastní. Zkrátí se nám tak termín převodu majetku z 31. prosince 2009 do 31. března 2009,“ objasnil Janečka.

Město Zlín je už nyní majitelem technické infrastruktury v areálu Svitu. To znamená, že vlastní rozvody vody, kanalizaci i osvětlení.

„Nově získáme nemovitosti v areálu, což jsou komunikace, které se nacházejí od třicítkové řady budov směrem k části Prštné. Dále veškerou inženýrskou infrastrukturu, Baťovo koupaliště, Stadion mládeže, tribunu na fotbalovém stadionu na Letné a komunikace ve Zlíně pod školami a chodníky, kterých je spousta,“ vysvětlil náměstek Janečka.

Dodal, že celková částka za odkup se pohybuje ve výši 50 milionů korun za nemovitosti a 20 milionů korun za technickou infrastrukturu.

Na Baťovo koupaliště už má radnice téměř jistého kupce. Janečku již kontaktoval kvestor zlínské univerzity Alexander Černý.

„Pokud uspějeme v projektech, rádi bychom na jeho místě postavili laboratoře pro fakultu technologickou,“ přiblížil kvestor. Za jakou částku vysoká škola od města pozemky odkoupí, však prozrazovat nechtěl. Podle Janečky by se mohla částka pohybovat kolem dvaceti milionů korun.

„Záleží však na stanovisku zastupitelstva,“ podotkl.

I zlínská radnice už má konkrétní plány, například se Stadionem mládeže.

„Příští rok bychom mohli začít zpracovávat projektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci. Rád bych také založil obecně prospěšnou společnost, do které Zlín vloží infrastrukturu, která se nachází v areálu Svitu, včetně komunikací. Tato společnost by potom zažádala o grant z Evropské unie na revitalizaci svitovského areálu,“ doplnil Janečka. Poznamenal také, že celý proces bude zřejmě trvat dva až pět let.

Zlín o svitovský majetek usiloval přibližně pět let. Cesta k získání pohledávek po společnosti Svit nebyla však zdaleka jednoduchá. Přestože měly hodnotu 6 miliard korun, ministerstvo financí je prodalo Zlínu za 180 milionů.

Ten jí za to převedl nárok na náhradu škody, který uplatňoval stát po společnosti Svit za neoprávněně vyhlášený konkurz.

Nabyté pohledávky prodalo město za stejnou cenu finančnímu partnerovi, tedy společnosti Ekoinvest, který pro něj měl získat a převést nezadlužené nemovitosti a infrastrukturu­.