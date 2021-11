Památník bude takto slavnostně zářit nad městem celý večer až do 23 hodin. Památník Tomáše Bati je navíc na Den boje za svobodu a demokracii otevřen k prohlídkám zdarma po celý den v čase od 10 do 16 hodin.

V rámci oslav významného dne naší historie se stejně jako vloni Baťův Památník zapojí do iniciativy „Díky, že můžem“, která již osmým rokem pořádá oslavy 17. listopadu na Národní třídě. Do letošního ročníku se celkem připojí na pět desítek památek a institucí, a to nejen v České republice.

„Na základě loňské zkušenosti a zejména velmi kladné odezvy ze strany laické i odborné veřejnosti jsme se i letos rozhodli připojit k myšlence rozsvítit celorepublikově významné budovy do českých národních barev. Kvůli loňským mimořádným epidemiologickým opatřením se speciální sváteční nasvícení Památníku konalo bez přítomnosti veřejnosti. Věříme, že letos bude situace příznivější a že se na takto jedinečně osvětlený zlínský klenot bude moci přijít podívat co nejvíce lidí. Zároveň je to i výjimečná příležitost pro fotografy zachytit si tuto atraktivní podívanou,“ uvádí za marketing a PR Památníku T. Bati Zuzana Bílá.

„Ke spolupráci na realizaci tohoto jedinečného nasvícení jsme opět oslovili zlínského fotografa a výtvarníka Josefa Řezníčka známého také pod pseudonymem Jsf Abb. Umělec je zároveň autorem původního nápadu rozzářit Památník už v loňském roce,“ doplňuje Zuzana Bílá.

„Listopad 89 jsem prožil jako sedmnáctiletý na zlínském revolučním náměstí. 17. 11. je pro mě a celou naši republiku moc důležitý den. Nápad na nasvícení Památníku T. Bati trikolórou mě napadl při jeho focení loni v létě. Naše trikolóra je stejně krásná jako tato čistá zlínská budova. Nádherně se to navzájem doplňuje i symbolicky. Byl jsem potom moc rád, jak dopadla realizace s pomocí Mariana Cekoty a týmu z Baťova Památníku, za což jim děkuji. Už vloni jsme k tomu pustili Modlitbu pro Martu a doteď mi z toho zážitku běhá mráz po zádech,“ osvětluje Josef Řezníček.