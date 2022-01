Holubi ve městě? I letos se bude pokračovat v odchytu

Zákaznicemi byly i známé herečky

Jeho zákazníky se v průběhu let staly i známé osobnosti jako třeba tehdejší známé herečky Lída Baarová, Nataša Gollová, Hana Vítová či Adina Mandlová. Následně také jako instruktor pedikúry školil budoucí pedikéry, psal příručky a podnikal služební cesty do zahraničí.

Na návštěvníky tak v Hulíně čeká expozice, která nejen mapuje vývoj pedikúry, ale také nabízí k prohlédnutí samotné nástroje, pedikérské osvědčení, knihy, originální vizitky, dobové fotografie či zápisník, do kterého si František Kocourek poznamenával jména zákazníků a úkony, které jim prováděl.

Senzomotorické koberečky k vyzkoušení

Za zmínku stojí i senzomotorické koberečky, které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet. Koberečky napomáhají ke zdravému vývoji chodidel také je prokrví a promasírují.

„Výstavu jsem viděla už dříve ve Zlíně. Samozřejmě mi jméno Kocourek do té doby nic neříkalo. Stejně tak jsem ani netušila, že by Baťa mohl být spojen se vznikem pedikúry u nás. O to víc jsem pak byla překvapená. Rozhodně ji doporučuji každému, kdo má rád neobyčejné životní příběhy,“ řekla Deníku Martina Pospíšilová z Kroměříže.

Výstava Baťův pedikér je v galerii Městského informačního centra na náměstí Míru v Hulíně k vidění až do 31. března a to od pondělí do pátku od 8.30 do 11.30 a následně od 13 do 16 hodin. V pondělí a ve středu pak až do 17 hodin. Vstupné je zdarma.

Gymnázium, vojna, medicína

Baťův pedikér František Kocourek se narodil 19. 2. 1899 v Brně. V roce 1902 se společně s rodinou odstěhoval do Věteřova na Kyjovsku, kde jeho otec Jakub koupil hospodu. Roku 1907 už trvale žili přímo v Kyjově, kde se otec věnoval krejčovině. Tam začal také navštěvovat místní gymnasium. Po zavření školy odjel k bratrovi Václavovi do Prahy, kde roku 1917 odmaturoval.

Po maturitě narukoval na vojnu do Vídně, po výcviku byl tři měsíce v zákopech na rumunské frontě, rok na to v Haliči. V létě 1918 byl zpět v Praze a po revoluci odjel zpět k rodičům na Moravu. Když byla roku 1918 založena Masarykova univerzita, nechal se zapsat na lékařskou fakultu. Od roku 1920 studoval medicínu v Brně. Studium nedokončil celé, získal titul MUC. Roku 1927 se oženil a v roce 1928 nastoupil do Firmy Baťa ve Zlíně.