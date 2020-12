Další, třetí stupeň vývoje epidemiologické situace v České republice znamená, že se mohly otevřít pro veřejnost bazény, wellness a aquaparky. Minulou neděli o tomto sektoru jednala vláda, podmínky pro toto uvolnění musel Kabinet ještě v týdnu upřesnit.

Bazén 25 m v Městských lázních ve Zlíně | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo průmyslu a obchodu nám nedali nějakým způsobem dopředu vědět, jak budeme fungovat. Vlastně až v podstatě ve středu večer jsme se dozvěděli o nové matici rozvolnění a to, že každý návštěvník plaveckých zařízení bude mít prostor 15 metrů čtverečních, tedy to, co platí již v obchodech,“ upozornil předseda představenstva Asociace bazénů a saun (Asociace) Pavel Košnar.