Druhý v pořadí Svatopluk Janečka (TJ Ski Turist Velké Karlovice) za ním v cíli zaostal o jedenáct sekund, bronzovou příčku obsadil v čase 23:46 Jaroslav Vicher (KESBUK). Jan Kábela (SP Malenovice, 23:55) skončil čtvrtý, Vojtěch Sklenář (Karlovice, 24:02) pátý, Ondřej Minařík (Valachbajk Team, 24:07) šestý, Aleš Kučera (KESBUK) ve stejném čase sedmý a Jiří Daněk z Uherského Hradiště díky času 24:17 osmý.

,,Tohoto závodu jsem se zúčastnil popáté, a pokud se nekoná na ledě, tak mi prostředí v okolí Jižních Svahů vyhovuje,“ tvrdí devětatřicetiletý Radoslav Šíbl.

Ten závod zvládl dobře takticky. ,,Na oblíbené trati jsem se kilometr po startu v mírném seběhu probojoval do čela a potom jsem si díky svižnému tempu pobyt na první příčce bez problému udržel až do cíle. Po hodně dlouhém zranění kotníku to tak byl povedený a úspěšný test běžecké formy před sobotní Rohálovskou desítkou,“ radoval se z obhajoby prvního místa na Jižních Svazích Šíbl.

Závod dlouhý 6,8 kilometru s převýšením 90 metrů zařazený do seriálu Běhy Zlín, jehož startérem byl nestor otrokovické atletiky Josef Bukovjan, se běžel na trati z Podlesí směrem na Kocandu, dále pak k vodárně a zpět

Suverénní prvenství mezi ženami na největším zlínském sídlišti vybojovala díky času 26:45 Ironmanka Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín). Stříbrná byla domácí Martina Trojáková, jež byla v cíli o 2 minuty a 26 sekund pomalejší, třetí místo brala Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín, 29:33). Zlínská Veronika Bagarová (29:49) doběhla čtvrtá a další vytrvalkyně z krajského města Dita Ryšková získala za čas 30:33 pátou pozici.

,,Snad mi to zase bude běhat, jako před loňským zraněním nohy,“ doufá Helena Kotopulu.

Všechno tomu na začátku sezony nasvědčuje. ,,Při pohledu na startovní listinu jsem nedokázala odhadnout konkurenci. Šla jsem si však svoje tempo. Dopředu mě ale hnalo nádherné počasí i tradičně přátelská atmosféra při bězích na Zlínsku,“ užívala si pobyt na Jižních Svazích 39letá Kotopulu.

Tu navíc potěšil výsledný čas. ,,Ten jsem měla lepší, než před dvěma roky, kdy jsem tento závod běžela poprvé. A to byla letos o 600 metrů delší trať. V roce 2018 ale byla velká zima,“ zavzpomínala zlínská Ironmanka, jež v sobotu odpoledne ještě stihla plavecký trénink a z něho doběhnout domů.

,,Letošního Běhu Jižními Svahy se ve všech kategoriích zúčastnilo 163 vytrvalců. Připravili jsme také dětské běhy. Přálo nám i počasí, kdy rtuť teploměru ukazovala okolo 10 stupňů,“ potěšil zájem ředitele závod Jiřího Prokopa.

Běh Jižními Svahy byl úvodním podnikem z letošního seriálu Běhy Zlín. Dalšími budou Sri Chinmoy půlmaraton v Přílukách v neděli 1. března, Josefský běh na Burešově v sobotu 21. března a Zlínská lesní hodinovka na Lesní čtvrti v sobotu 11. dubna. Seriál se v roce 2020 skládá z 15 závodů.

.VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ BĚHU JIŽNÍMI SVAHY 2020:

Muži do 39 let: Jaroslav Vicher (KESBUK) 23:46.

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 23:17.

Muži do 59 let: Bronislav Matouch (Jisva Zlín) 25:03.

Muži nad 60 let: Miroslav Švihel (BS Slopné) 29:15.

Ženy do 39 let: Martina Trojáková (Zlín) 29:11.

Ženy do 49 let: Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 26:45.

Ženy nad 50 let: Jitka Pachulová (Mattoni Freerun Ostrava) 39:05.

Junioři: Štěpán Karásek (Kvasice) 30:23.

Juniorky: Renáta Flašarová (Biathlon Halenkovice) 34:58.