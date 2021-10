Výlukový provoz linky 33X se změní proti současnému stavu tak, že ve směru do centra města pojedou autobusy po Kvítkové (zastávky Díly II a Lešetín I), otočí se na okružní křižovatce, vrátí se a odbočí Lorencovou ulicí a po tř. Tomáše Bati se dostanou na zastávku Náměstí Míru.

Z důvodu frézování vozovky na Benešově nábřeží ve Zlíně dojde od pátku 1. do soboty 2. října k úplnému uzavření této ulice. V důsledku toho nebude umožněn vjezd automobilům a bude přesměrována i autobusová linka MHD č. 33X.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.