„O prodeji nemám pochybnosti, protože na společném loňském jednání rady kraje a rady města konstatovaly, že Zlín, když krajské zastupitelstvo schválí projekt výstavby Nové nemocnice, udělá vše proto, aby prodej pozemků proběhl co nejlépe, protože je to v zájmu občanů města Zlína,“ uvedl Jiří Čunek.

Doplnil, že byla stanovena jednotná cena výkupu: 1650 korun za metr čtvereční.

„Vykoupili jsme tak zatím od všech majitelů pozemků a stejně budeme vykupovat i od města Zlína,“ uvedl Čunek.

Celkem by si tak Zlín mohl přijít na necelých 30 milionů korun. Ale jen o peníze nejde. I v tom ohledu, že pro krajské město Zlín není ve více než miliardovém rozpočtu 30 milionů klíčovou částkou, kterou by si nemohlo dovolit „obětovat“.

„Ano, držíme slovo, že v případě schválení varianty nové nemocnice se s pozemky vypořádáme, ale napřed je nutná schválená dohoda o budoucnosti současného areálu nemocnice a roli města v lokalitě,“ reagoval primátor Zlína Jiří Korec.

Stará nemocnice? Sociální služby a byty

„Velice nám na tom záleží a chceme mít právo mluvit do toho, co tam bude,“ uvedl primátor.

Sám si umí nyní představit, že by v nižších budovách současné Baťovky byly jednou k dispozici různé typy sociálních i zdravotních služeb, v lokalitě vyšších budov by pak mohlo vzniknout nové bydlení.

Hejtman Jiří Čunek to vidí podobně.

„Moje představa je, že značná část tohoto areálu bude využita pro sociální služby a to jak města, tak kraje. Byla stanovena komise odborníků, kteří vypracují urbanistickou koncepci daného území, jak by mělo do budoucna vypadat. Tedy které budovy a části území bude mít kraj, a které pak město. Pro zbývající území pak budou hledat jiné využití. Ukazuje se rovněž, že také stát má v daném území zájem umístit své státní organizace, což my vítáme,“ doplnil Čunek.

Je však otázkou, zda k dohodě mezi oběma samosprávami dojde do krajských voleb letos na podzim.

„Stavbu nové nemocnice lze zatím připravovat i bez vlastnictví našeho pozemku,“ uvedl primátor.

To vše i s vědomím, že podle jeho informací potřebné pozemky zatím neprodala církev a jeden soukromník.

„Máme více, než potřebujeme, protože jsme koupili i pozemky v území vedle, které jsme potřebovali pro směnu a ne pro stavbu. Zbývá nám dohodnout se s jedním majitelem, což činí asi 1 procento pozemků,“ vyjádřil se k otázce potřebné plochy pro novou nemocnici hejtman Jiří Čunek.