„Lidé si zvykli nakupovat ve městě. Udělají si velký nákup a k nám chodí už jen pro to, co zapomněli nebo co jim pochybí. Spočítali jsme, že tudy projede zhruba 18 autobusů denně na trase Slavičín-Luhačovice, takže i ti, kteří nemají auto, si mohou jet nakoupit do supermarketů,“ říká Pešek.