Letošní Evropský den melanomu je pro Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně příležitostí k tomu, aby nabídla preventivní vyšetření kožními lékaři.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

Ti budou připraveni v pondělí 13. května od 10 do 14 hodin, stačí přijít na kožní oddělení v budově číslo 2. Vyšetření je bez objednání a zdarma.

„Cílem je včas podchytit vznik zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění kůže. Právě melanom je nejčastějším a nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

K rizikovým faktorům vzniku melanomu patří světlý fototyp kůže s tendencí ke spálení, nadměrné a opakované slunění, velký počet znamének a pih, atypická či vzhled měnící znaménka nebo výskyt melanomu v rodině.

Rehabilitaci v Baťovce opraví za miliony. Pacienti se dočkají moderních prostor

„Počet melanomů stále vzrůstá a lidé pořád podceňují jeho nebezpečí. Přitom je při včasném zachycení tohoto zhoubného nádoru velká šance na vyléčení,“ řekla primářka kožního oddělení Hana Tomková.

Pro prognózu melanomu je podle ní nejdůležitější včasné odstranění - chirurgické vyříznutí.

Důležitost samovyšetření

„Za velmi důležité považujeme pravidelné samovyšetřování kůže, při kterém by nám mělo být podezřelé každé znaménko, které je asymetrické, má nepravidelné okraje nebo barvu, velikost nad 6 milimetrů, a které se mění co do velikosti, tvaru či barevnosti, svědí nebo na povrchu krvácí,“ zdůraznila Hana Tomková.

Primářka a dermatoložka Tomková zmiňuje ochranu před delším pobytem na přímém slunci, doporučuje nosit vhodný oděv, sluneční brýle či klobouk se širokým okrajem.

Počet pacientů s černým kašlem se během dubna v kraji více než zdvojnásobil

Častým problémem je podle ní to, že lidé aplikují na kůži nedostatečnou vrstvu ochranného prostředku a během dne se nemažou každé dvě hodiny či po koupání. Navíc tím, že se při použití krému tak snadno nespálí, získávají určitý falešný pocit bezpečí a zůstávají na slunci podstatně déle.

„Krémy a roztoky s obsahem ochranného faktoru proti ultrafialovému záření jsou jen jedním aspektem ochrany. Měli bychom dávat přednost těm širokospektrým, které zahrnují ochranu před UVB i UVA zářením,“ dodala primářka.

V roce 2023 provedli dermatologové Kožního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně téměř tři tisíce ambulantních vyšetření u pacientů se znaménky. Z toho vyšetřili 363 pacientů s melanomem včetně časných stadií a 1042 pacientů s jiným zhoubným kožním nádorem.