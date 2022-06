„Zlínští kriminalisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru čtyřem mužům a jedné ženě, kteří se bez svolení majitele nastěhovali do neobydleného domu ve Zlíně a bezplatně ho užívali, někteří z nich po dobu několika let,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Dodala, že vystěhování těchto osob předcházelo trestní oznámení od jednatele firmy, která danou budovu vlastní a má ji v plánu přebudovat.

Policisté v rodinném domě přistihli hned několik lidí, kteří bydleli v jednotlivých pokojích v nevyhovujících a nehygienických podmínkách.

Zlín oslavil 700 let. Festival přilákal do ulic patnáct tisíc lidí

„Muži byli ve věku od 37 do 53 let, žena měla 22 let. Všichni policistům potvrdili, že obývají jednotlivé pokoje, jeden z nich dokonce po dobu sedmi let,“ sdělila mluvčí s tím, že za asistence policie a v přítomnosti majitele nemovitosti bezdomovci dům opustili.

Všichni podezřelí mají několik záznamů v rejstříku trestů, mladá žena byla jednou soudně trestaná.

„Nyní jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Ke svému jednání se přiznali s vysvětlením, že nemají kde bydlet,“ uzavřela Kozumplíková.