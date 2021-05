Bezmála půlroční půst končí, otevírají se muzea, hvězdárny i turistická centra

K oblastem, do nichž se dnes po takřka půl roce svazujících omezení také začal vracet život, patří cestovní ruch a část kultury. Návštěvníky mohou znovu přivítat turistická informační centra, lidé mohou znovu zamířit do muzeí, galerií, do hradů a zámků, i když stále ještě s částečně omezujícími opatřeními.

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí obnovuje provoz od 11. května 2021. | Foto: se souhlasem Hvězdárny Valašské Meziříčí

Prozatím jako jediná z objektů Muzea regionu Valašsko byla dnes otevřená Hvězdárna Vsetín. Podle vedoucího hvězdárny Petra Stolaříka se však lidé k návštěvě prozatím příliš neměli. „Je to dáno zřejmě tím, že v pondělí bývají hvězdárny, ale třeba také muzea a galerie často uzavřené i za běžných podmínek,“ vysvětluje nízkou návštěvnost. Výraznější zlepšení očekává závěrem týdne. Hvězdárna Vsetín je v pracovních dnech otevřená od 9 do 15 hodin. Nabízí exkurze do kopule s dalekohledy a dalších vnitřních i venkovních prostor, včetně zdejší meteorologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Součástí exkurze je i pozorování Slunce. Každý pátek od 21 do 23 hodin navíc probíhají Večerní astronomická pozorování. „Po celý květen je možné si prohlédnout i prvního posla léta – souhvězdí Herkula s krásnou hvězdokupou M13. Veškerá pozorování se ale uskutečňují pouze za vhodných podmínek,“ upozorňuje Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko. Zámky lákají na výstavy o hospodách či mincích Od úterý 11. května budou otevřené také další muzejní objekty – Zámek Vsetín a Zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Na vsetínském zámku si mohou příchozí prohlédnout úspěšnou výstavu o historii valašských hospod Ve stínu pípy, která měla původně končit v lednu, ale muzeum se jí rozhodlo prodloužit až do 30. května. „Kromě ní se můžete těšit i na novinku s názvem Milování v přírodě, jež vás zavede do světa námluv a rozmnožování v živočišné říši kolem nás. Návštěvníky čeká i stálá expozice o Valašsku a další lákadla jako Templářský sklípek s rytířskou hernou či vyhlídka z šedesát metrů vysoké věže,“ zve Koňařík. Zámek Lešná má pestrou minulost. Byl sídlem šlechticů, školou i filmovou kulisou Přečíst článek › Na zámku Lešná připravili pracovníci Muzea regionu Valašsko výstavu Mince a platidla o historii peněz. K vidění jsou i dvě menší výstavy Po stopách velkých šelem (fotografie z přírody kolem nás) a Adolf Růžička: Návrhy nábytku (nákresy nábytku z přelomu 19. a 20. století). „Zámek jinak opět láká i na krásné historické interiéry se vzácnými prvky a mobiliářem rodiny Kinských z 19. století, environmentální hernu pro děti či zdejší anglický park, který v tomto období začíná hrát barvami a vůněmi kvetoucích rostlin a keřů,“ popisuje Jiří Koňařík. Další z objektů Muzea regionu Valašsko – meziříčský Zámek Kinských – prochází od roku 2019 rozsáhlou rekonstrukcí. Otevírat se bude až letos na podzim a nabídne například zcela novou expozici o vztahu člověka a přírody kolem nás. Uzavřený je prozatím také kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí, kde se bude během jara doplňovat expozice. V parku Kinských objevili starou šachtu, sloužila k odvodnění tenisového kurtu Přečíst článek › Meziříčská hvězdárna otevírá v úterý Po téměř pěti měsících se mohou vrátit návštěvníci také do valašskomeziříčské hvězdárny. „Návštěvnický provoz obnovíme v úterý 11. května v souladu s platnými nařízeními vlády. Lidé k nám budou moci přijít na denní exkurzi i večerní pozorování,“ informuje ředitel hvězdárny Libor Lenža. Exkurze pro omezený počet návštěvníků se budou konat každý pracovní den od 13 do 17 hodin. „Ukážeme jim naše pracoviště, zavedeme je do kopule, kde budou moci pozorovat Slunce, dále do historické Ballnerovy dřevěné hvězdárny a k meteorologické stanici. V případě zájmu si budou moci vyrobit a vypustit plastové rakety na vodní pohon,“ popisuje Lenža. Také večerní pozorování se uskuteční každý pracovní den, vždy od 20:30 hodin. „Zájemcům představíme souhvězdí jarní oblohy a pomocí dalekohledu některé vybrané objekty a Měsíc podle jeho aktuální fáze. Naproti tomu v současné době nespatří planety, neboť jsou pozorovatelné až nad ránem,“ doplňuje ředitel hvězdárny. V rožnovském "Íčku" půjčují i koloběžky Od pondělí mohou lidé znovu využívat například také služeb rožnovského turistického informačního centra na Masarykově náměstí. Otevřené je denně od 8.30 do 17 hodin a o víkendech od 9 do 17 hodin, vždy s hodinovou polední pauzou na provedení plošné dezinfekce. „Dočasně nedostupná je však služba veřejného internetu,“ upozornila Petra Graclíková z rožnovské radnice. Ještě během května chtějí v rožnovské „íčku“ zprovoznit půjčovnu kol, elektrokol a koloběžek. Služba bude lidem k dispozici až do konce října. Od pátku 14. května bude znovu otevřená také Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci nad Rožnovem. Přístupná bude denně od 9 do 17 hodin, o prázdninách se pak otevírací doba posune až do 18. hodiny. „V Turistickém informačním centru i na Jurkovičově rozhledně je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření. Krásné jarní počasí naláká spoustu lidí ven a procházka na Jurkovičovu rozhlednu je pěkným tipem na výlet. Je to krátká trasa, která se dá zvládnout s dětmi i třeba s kočárkem,“ pozval na rozhlednu Martin Beníček z rožnovské radnice. Rožnovský skanzen zatím láká do exteriérů Oblíbené Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má zatím zpřístupněny jen exteriéry. I tak areály muzea nabízejí zajímavou vycházku doplněnou novinkou, kterou jsou QR kódy na jednotlivých objektech. Takto je možné načíst do mobilního telefonu detailní informace, např. historické fotky, kresby, plány, pohlednice. Od dnešního dne je otevřený také areál Živá voda v Modré u Velehradu. Při dodržení protipandemických opatření jsou přístupné venkovní i vnitřní prostory: rozkvetlá jarní zahrada, podvodní tunel i okruh kolem výběhu praturů, kde lze obdivovat i nový přírůstek stáda – nedávno narozené telátko. Sousední areál Archeoskanzenu se otevírá v úterý 11. května, zatím jen venkovní prostory. Otevřené už jsou expozice Slováckého muzea, Muzeum Jihovýchodní Moravy, Muzeum Kroměřížska i Krajská galerie výtvarného umění přivítají letošní první návštěvníky v úterý 11. května. Vyrazit lze také na hrad Buchlov či zříceniny hradů Lukova a Cimburka, od středy 12. 5. také na hrad Brumov. „Aktuální omezení se projevují mimo jiné v omezené nabídce prohlídkových okruhů. Vyloučeny jsou skupinové prohlídky a prohlídky interiérů, kde se na malém prostoru může nahromadit více lidí,“ upozornila Iveta Mahdalová z Centrály cestovního ruchy Východním Moravy. Proto například hrad Buchlov nabízí pouze prohlídku I. a II. hradního nádvoří, zámek Buchlovice nabízí aktuálně prohlídku zámeckého parku. Také Letecké muzeum v Kunovicích je otevřeno, ale nejsou zpřístupněny interiéry vystavených strojů. U Divokého rybníku roste nové molo. Podívejte se na proměnu výletního místa Přečíst článek › Kroměřížský Arcibiskupský zámek aktuálně nabízí možnost prohlídky Podzámecké zahrady, otevřeny jsou i exteriéry Květné zahrady.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu