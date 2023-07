Areál pivovaru situovaný západně od zámku, sestává z řady objektů různého stáří a účelu. Olomoucké arcibiskupství tam vařilo pivo minimálně 500 let, až do doby, kdy se rozhodlo pivovar pronajímat. V roce 1948 byl pak podnik znárodněn. Následně vznikl podnik Hanácké pivovary n.p. Přerov, pod které spadal i areál v Kroměříži. Pivo se vařilo dál a navíc v roce 1950 přibyla v objektu i sodovkárna. Rozrůstající se podnik se stal od roku 1960 součástí Jihomoravských pivovarů.

Na špici žebříčku

V těchto letech se v pivovaru vařilo především světlé pivo. V roce 1966 dokonce získala kroměřížská světlá desítka v soutěži 1. místo z celkového počtu 16 jihomoravských pivovarů, rok poté pak obsadila druhé místo. I v dalších letech se pak držela na špici žebříčku, co se chuti a kvality týká. Jen pro představu, v té době se v prostorách kroměřížského pivovaru vyrábělo 45 tisíc hektolitrů piva ročně. Podnik zároveň dával práci řadě lidem z Kroměříže i blízkého okolí.

Velký zvrat však nastal v 80. letech minulého století. Definitivně poslední várku kroměřížského piva vyrobili v roce 1987. Sodovkárna však bojovala o život dál. V nadcházejícím roce byl ustanoven do funkce ředitele Jaroslav Kvasnička, který se pokusil o nemožné - dovézt zpět na vrchol tradici výroby kroměřížských limonád.

V Česku chátrají nádraží i továrny. Deník mapuje opuštěné stavby

Celý objekt následně prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Do výroby přibyla nová moderní linka i nová zařízení. Z původních celkem 130 zaměstnanců, zbylo jen 75. Velké investiční náklady si totiž vyžádaly vysoké splátky úvěrů. Peníze, které se vydělaly, se tak musely obratem investovat nejen do splátek, ale i do nových technologií.

Byla doba silné konkurence, a na to se už kroměřížskému pivovaru nedostávalo sil. A to i přesto, že v tu dobu vyráběl velmi úspěšný modrý nápoj Viagra, spolu s dalšími několika druhy limonád, které putovaly nejen po celé Moravě ale i za její hranice.

Po reorganizaci přišel konec

Definitivní zlom přišel na přelomu tisíciletí. V roce 1999 přišlo nařízení o reorganizaci Jihomoravských pivovarů. Z celkem jedenácti podniků následně zůstaly dva, které byly složeny z několika dalších. Reorganizace měla zefektivnit chod pivovarů a tak se utvořil jeden celek, který spadal pod pivovar Vyškov.

Tím se však podepsal konečný ortel nad celou kroměřížskou sodovkárnou i přes sliby, že bude zachována. Než se definitivně její brány zavřely a propustilo se asi pět desítek zaměstnanců, utekl ještě rok a půl.

Historický objekt od té doby zeje prázdnotou. Dřívější snaha o využití těchto prostor i jeho polohy v těsné blízkosti zámku k provozování pivovarského muzea a minipivovárku či o přestavbu na penzion se nesetkala s odezvou. Areál pivovaru je aktuálně v soukromém vlastnictví a budovy pomalu chátrají.

Bývalý biskupský pivovar v Kroměříži

Kde stojí: Ulice Na Kopečku, v centru Kroměříže

GPS lokace: 49.30092, 17.39125

Kdy a kým byl postaven: Pivovar byl údajně založen již ve 13. století, Pivo se zde vařilo pro potřebu biskupského dvora a šenků v poddanských dědinách.

Kdy a jakou zažil největší slávu: V roce 1966 získala kroměřížská světlá desítka v konkurenčním boji 1. místo z celkového počtu 16 jihomoravských pivovarů, rok poté obsadila druhé místo a ještě spoustu dalších se držela na špici žebříčku, co se chuti a kvality týká. V tu dobu se tam vyrábělo 45000 hl piva ročně a podnik dával práci mnoha lidem z města a okolí.

Odkdy a proč chátrá: V roce 2000 v pivovaru skončila výroba a areál definitivně uzavřel své brány. Celý areál je v soukromém vlastnictví a budovy pomalu chátrají.