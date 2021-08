„V archeoskanzenu se už před víkendem utábořilo dvě stě dvacet účinkujících z historických skupin Česka a Slovenska, žen, dětí a mužů, v dobových oděvech. Sto třicet z nich bylo bojovníků,“ uvedl Jaroslav Křivánek, jednatel občanského sdružení Velkomoravané.

Oblíbenou kratochvílí účastníků akce byl v odpoledních hodinách přednáškový blok o životě na Velké Moravě, velkomoravský trojboj a ukázky z dobového života Slovanů. Bojům, při nichž se mohli návštěvníci skanzenu vrátit do doby Velké Moravy, vzplanuly v opevněném slovanském hradišti už pošesté dětské bitvy, pořádané občanským sdružením Velkomoravané.

Vrcholem bojové akce, která se už šestnáctým rokem nazývá Veligrad, si pořadatelé vybrali zápletku, jež vycházela z událostí let 870 a 871, kdy po Svatoplukově zradě a zajetí Rostislava následovalo typické období nestability po „převratu“.

Toto období bylo poznamenáno zajetím nového knížete Svatopluka Franky, jejich ovládnutí Moravy, následným vyhnáním Franků z Moravy, trestnou výpravou Franků proti Moravanům v čele se Svatoplukem, který opětovně zradil, tentokráte Franky. A zcela zničil francké vojsko před velkou Rostislavovou pevností, snad přímo před Veligradem. Hlavními postavami byli Karloman, Svatopluk, Slavomír, Vilém a Engilšalk.

Při bitvě byli nakonec téměř všichni nepřátelé pobiti. Ti, kteří ten den přežili, se ještě dlouho ohlíželi přes rameno, zda je Moravané nepronásledují. Svatopluk se po tomto vítězství stal knížetem Moravanů. Válečná štěstěna mu přála i v dalších letech, když si podrobil Čechy na západě, Wislany na severu a Slovany v Pannonii na jihovýchodě. Ale to už by bylo na další příběh, příběh o vzniku Svatoplukovy veliké moravské říše.

Součástí bitvy o hradiště, při níž řinčely chladné zbraně bojovníků, byla střelba z katapultu, který Velkomoravané poprvé představili při historickém festivalu před devíti roky.

Tradiční bitvy o Veligrad lákají každým rokem víc návštěvníků, protože jsou stále více profesionalizovány a nabírají na kvalitě. V sobotu zhlédlo boj o hradiště rekordních 1500 lidí. Plné vstupné do skanzenu přišlo dospělé návštěvníky na 150 korun, studenti, senioři a děti do 15 let zaplatili o padesátikačku méně. Děti menší než bitevní sekera válečníků měly vstup do archeoskanzenu zdarma.