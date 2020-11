„Dobrou zprávou je, že drtivá většina spoluobčanů chápe důvody, kvůli kterým jsme momentálně omezeni na běžném způsobu života, a opatření respektují. Přesto se najdou jedinci, kteří se jim podřídit nehodlají,“ prozradil mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík, který popsal několik nedávných případů.

Krátce před jedenáctou hodinou večerní ve čtvrtek 29. října kontrolovala hlídka MP Zlín na sídlišti Jižní Svahy 38letého muže z Otrokovic.

„Ten odmítal prokázat totožnost a při následném řešení nařkl strážníky i policisty, že jsou zkorumpovaní a své přesvědčení prokládal vulgaritami nejhrubšího zrna. Jeho protiprávní jednání tak bude nyní dohru před správním orgánem,“ uvedl Pavel Janík.

Kejkle s prostředníčkem

„Dobrý způsob, jak na sebe upoutat pozornost, zvolil o den později 56letý muž ze Zlína, který krátce před půlnocí vstoupil do vozovky, aby se pochlubil projíždějící hlídce tím, jaké kejkle dovede se svým prostředníčkem,“ popsal dále Janík.

Muž strážníkům sdělil, že se vydal na nákup alkoholu, omezení pohybu si je vědom, ale podřizovat se mu nehodlá. Jeho jednáním se bude zabývat správní orgán.

Alkoholová párty bude mít dohru

Jen o několik minut později hlídka z okrsku Jižní Svahy kontrolovala trojici osob ve věku 22 až 36 let, které se zrovna ze vracely z alkoholové party v jednom ze soukromých bytů.

„Protože ani v jejich případě nešlo věc dořešit na místě, bude oznámena k dalšímu projednání správnímu orgánu,“ informoval mluvčí strážníků.

V sobotu 31. října hodinu po půlnoci na autobusovém nádraží kontrolovala hlídka MP Zlín 68letého muže. Při prověřování totožnosti vyšla najevo skutečnost, že jeho osobní údaje figurují v databázi celostátně hledaných osob. Strážníci jej proto předali k dalšímu opatření kolegům z republikové policie.

Domluvám odzvonilo

Během platnosti mimořádných opatření se strážníci nezřídka setkali s případy, kdy nebyl dodržen zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.

„Až do sobotního poledne si vystačili s domluvou, protože po vysvětlení situace obvykle dotyční pochopili, o co jde. Ignoraci předpisů naopak předvedl 54letý muž ze Zlína, který nejenže od konzumace piva neupustil, ale navíc přítomné ujistil, že jsou mu nařízení státu ukradená. Tak uvidíme, jestli svůj názor ve správním řízení nezmění,“ dodal Pavel Janík.

Vulgární hříšník

V sobotu odpoledne spěchala hlídka MP Zlín z okrsku Malenovice na zastávku MHD, kde se nacházel cestující bez nasazené ochrany dýchacích cest.

Strážníci zjistili, že se jedná o 38letého podnapilého muže z okresu Hodonín, se kterým měli již co do činění v minulosti. „Muž nastoupil do trolejbusu bez zakrytí dýchacích cest, a když jej spolucestující požádala, aby zjednal nápravu, začal hlasitě urážet vládní politiky, vykřikoval, že žádný koronavirus neexistuje a důchodci by měli zdechnout,“ citoval nevybrané výrazy Janík.

„Hlídka amatérského epidemiologa poučila, že rouška nepatří na bradu, ale má zakrývat dýchací cesty. Pochopit tuto složitost ovšem bylo zjevně nad síly dotyčného, který si roušku i během jednání se strážníky opakovaně sundával. Jeho protiprávním jednáním se bude zabývat správní orgán,“ dodal mluvčí strážníků.

Vedle výše uvedených případů řešili strážníci také desítky dalších porušení, v jejichž případě ale postačovala ke zjednání nápravy domluva.

„Všem spoluobčanům, kteří jsou zodpovědní k sobě i ke svému okolí a dodržují platná nařízení, děkujeme,“ vzkázal za strážníky Pavel Janík.