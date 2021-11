Tomáš Gabrhelík, hlavní koordinátor lůžkové péče ve Zlínském kraji:

Tomáš Gabrhelík, hlavní koordinátor lůžkové péče ve Zlínském krajiZdroj: se svolením Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně„Zátěž v nemocnicích roste poměrně rychle. Zatím ještě nedorazila na intenzivní péči a na krizová lůžka, ale na standardní péči se skutečně jedná o nejhorší možný scénář a trajektorii matematického modelu a predikcí, které byly vypracovány. Znamenalo by to, že na začátku a v průběhu prosince až do konce roku by zátěž byla taková, že by ji nemocnice ve Zlínském kraji nebyly schopny pojmout. Proto se dopředu snažíme varovat a apelovat, abychom se do tohoto scénáře vůbec nemuseli dostat. Abychom nemuseli čelit tomu, že nebudeme schopni poskytnout péči všem, kteří si to zaslouží. To se bavíme jen o covidových pacientech. Necovidoví pacienti jsou už teď omezení tím, že neprobíhají plánované operace, plánované výkony v interní péči. A pravděpodobně nejsme daleko od tohoto abychom nějakým způsobem omezili či zcela zavřeli ambulantní péči.“

