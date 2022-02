„Schválená dotace je určena na provoz potravinové banky, jejímž posláním je boj proti hladu a plýtvání jídlem. Principem je získávání potravin, které jsou zdravotně nezávadné, to znamená, že například mají porušený obal nebo jsou po datu minimální trvanlivosti. Potravinová banka je získává zdarma díky producentům, zemědělcům, obchodníkům i dárcům. Veřejnost se může zapojit do potravinových sbírek, které tato ´banka´ organizuje, a to zejména na pomoc dětem a dospělým v sociální nouzi,“ uvedla statutární náměstkyně Hana Ančincová, která zodpovídá za oblast sociálních věcí.