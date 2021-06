Apokalypsa, zmar neštěstí, tragédie. Čtvrteční ničivé tornádo doslova zdevastovalo několik obcí na Břeclavsku a Hodonínsku: Hrušky, Lužice, Týnec, Moravskou Novou Ves, Mikulčice, ale řádila i v Hodoníně a v Břeclavi.

Brala si však to nejcennější - lidské životy. Jedna z pěti obětí této apokalypsy je ze Zlínského kraje, muž, který v této oblasti byl zrovna na návštěvě.

Prudká bouře však řádila i na Zlínsku, v Luhačovicích a i když neměla zdaleka takovou intenzitu jako na jižní Moravě, dokázala v „moravském Monaku“ natropit doslova spoušť. „Peklo,“ shodli se například manželé Ivana a Petr z Luhačovic.

„Bylo to strašně rychlé, dívala jsem se na televizi, když se venku ozval hrozný hluk, bylo to hrozné, sotva jsem s maminkou stačila uniknout do chodby. Přišly jsme o satelit, podívejte, tady taky nějaký leží,“ ukazovala paní Vlasta na spoušť kolem jejich bytového domu.

Ten měl poničenou střechu, stejně jako okolní domy. O střechy přišlo v Luhačovicích na následky řádění živlu hned několik domů. Nebo je měly poničeny. Zcela zdecimovaný je však zámecký park.

„Více než pětaosmdesát procent stromů v parku je zde zničeno,“ vyčíslil starosta Luhačovic Marian Ležák.

Bez ztrát na zdraví a životech

Co je však pro něj a celé vedení obce nejdůležitější je to, že nikdo nebyl zraněn.

V Luhačovicích museli provést i evakuaci studentů z internátu Střední integrované školy, poškozeny byly dráty elektrického vedení, město mělo výpadky v dodávkách elektrické energie. Mnoho vzrostlých stromů padlo k zemi nebo bylo poškozeno. Několik aut odvezly tahače na kovošrot.

„Soused má rozbité zadní sklo, já jsem měla auto schované celé pod plechem, museli mi jej „vysvobodit hasiči,“ přiblížila paní Marta, která tak měla štěstí, že její auto mělo jen pár škrábanců.

Ona sama pamatuje jen smršť a kroupy, které se Luhačovicemi prohnaly v roce 2002.Na místo v pátek odpoledne zamíří i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Jedu se tam podívat,“ potvrdil s tím, že již absolvoval jednání i ohledně Luhačovic.

Jejich starosta Marian Ležák svým obyvatelům vzkazuje, že Luhačovice se z tohoto, co se nyní stalo, dostanou.

„Chtěl bych také ocenit a velmi poděkovat za velkou pomoc a solidaritu pro Luhačovice. Musím ocenit solidaritu lidí, hoteliérů, kteří nabídli svou pomoc. Občerstvení pro hasiče nebo i náhradní ubytování například evakuovaným studentům. Také chci poděkovat jak profesionálním hasičům, tak i těm dobrovolným: z Luhačovic, Zlína, Bojkovic, Pozlovic, Řetechova, Polichna, Mirošova. A s nabídkou pomoci se dokonce se hlásí další. Děkujeme za pomoc s obnovou našeho města,“ vzkazuje starosta Luhačovic.

Na pomoc je připravena i Městská policie Zlín.

Pomoc vysílá i Město Zlín, kdy krizový štáb města Zlína během pátečního dopoledne zmobilizoval lidské zdroje i techniku, které vyslal do Luhačovic.

„Když se k nám dostala informace, že byly zasaženy i Luhačovice, začali jsme ihned komunikovat ohledně možné pomoci. Během pátečního dopoledne jsme zmobilizovali 10 proškolených a kvalifikovaných lidí, kteří vyrazili i s technikou do Luhačovic pomoci odklízet škody. “ sdělil primátor Zlína, Jiří Korec.

„Nejdůležitější je dostat situaci do normálu, aby lidé věděli co mají dělat, na koho se můžou obrátit. Je potřeba poskytnout pomoc těm, které to postihlo nejvíc. Postarat se také o ty, kteří nám pomáhají,“ vyjmenoval současné priority města Luhačovice radní Josef Michálek .