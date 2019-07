Silný vítr a déšť se postupně přehnal přes Kroměřížsko, Uherskohradišťsko a Zlínsko a kolem šesté hodiny odpoledne zamířil na Vsetínsko.

Hasiči do 18 hodiny vyjeli k celkem třiceti událostem odstranění popadaných stromů na cestách.

V osmi případech hasiči jeli zajistit střechy a krytinu hrozící pádem.

Nejhorší situace je nyní v Napajedlech, kde na ulici Nábřeží odletěla celá střecha z jedenáctipatrového bytového domu.

Také na Masarykově nábřeží v Napajedlech je poškozena střecha hospodářské budovy.

Obdobná situace je i v Halenkovicích na Zlínsku, kde taktéž spadla střecha z domu.

Komplikovaná je i situace na Kroměřížsku.

Střecha rodinného domu hoří v obci Chomýž.

"Oznamovatel uvedl, že k požáru došlo po zásahu blesku do objektu. Ihned na místo vyjelo pět jednotek hasičů, a to ze stanice Bystřice pod Hostýnem, Holešov a dobrovolné jednotky z Bystřice pod Hostýnem, Chomýže a Prusinovic. Na místo vyjela i zdravotní záchranná služba. Postupně si velitel zásahu na místo vyžádal další dvě dobrovolné jednotky, a to z Holešova a Slavkova pod Hostýnem," uvádí hasiči.

"Strženy jsou i dvě střechy v Kroměříži," dodala za hasiče Lucie Javoříková.

"Na Valašsku máme hlášeny dva výjezdy. Jde o spadlé stromy," uvedla Javoříková.

V mnoha obcích jsou rodiny bez elektrického proudu.

Na Fryštácku nejde proud jíž více než dvě hodiny.

"Není možné odhadnout dobu opravy výpadku proudu," uvedla automatická linka e-on.