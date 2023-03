První etapa stavby potrvá tři měsíce. Nejdříce se bude rekonstruovat jeden jízdní pruh Březnické ulice od nově budované křižovatky po sportovní halu.

Práce s sebou přinesou omezení, která potrvají minimálně po celou letošní stavební sezonu. Dopravu budou řídit nově semafory.

Nového povrchu se dočká úsek mezi křižovatkou na třídě Tomáše Bati a zimním stadionem, který je dlouhý 600 metrů. Stavba bude probíhat souběžně s přestavbou křižovatky Březnické ulice s ulicí Mostní, jejímž investorem je město Zlín.

„Březnická získá mnohem kvalitnější povrch vozovky s lepšími protismykovými vlastnostmi. To bude mít pozitivní dopad na bezpečnost, plynulost dopravy i snížení hluku a emisí. Dobrá zpráva je to nejen pro obyvatele Zlína, ale také pro ty, kdo do města dojíždějí za prací,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Rekonstrukci Březnické ulice, která přijde na 15 milionů korun, bude provádět Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Zhotovitelem je sdružení firem Eurovia CS Praha a SMO Otrokovice. To na stejném místě také přestaví křižovatku s Mostní ulicí, která bude po svém dokončení řízená semafory.

Součástí této investiční akce je také napřímení Mostní ulice, rekonstrukce přilehlých úseků a rovněž oprava ulice vedoucí k hotelu Zlín.

„V Březnické ulici bude povolen pouze jednosměrný průjezd ve směru z centra města k Majáku. V opačném směru budou motoristé používat objízdnou trasu přes Kudlov,“ upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Pro nákladní automobily povede objízdná trasa z Uherského Hradiště přes Otrokovice do Zlína. Na objížďce pro osobní auta a autobusy přes Kudlov se počítá s drobnější úpravou jízdních pruhů ulice Osvoboditelů v křižovatce u Kolektivního domu a s povolením jízdy v ulici Na Požáře ve směru od Hradské ulice ke Štefánikově včetně mostu přes Kudlovský potok, kde je nyní zaveden jednosměrný provoz v opačném směru.