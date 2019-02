UHERSKÝ BROD - Novou službu od pondělí 5. listopEXODUSadu nabízí brodská nemocnice s poliklinikou. Klasickou rehabilitaci totiž doplnila canisterapie neboli léčba za pomoci psů.

Canisterapie. | Foto: DENÍK/Michal Červinka

„Mám k dispozici samostatnou ordinaci, do které budu já nebo jeden z pěti kolegů dojížděť. Na terapii se zatím budeme střídat v pondělí a ve čtvrtek. Časem ale pracoviště otevřeme čtyřikrát týdně, abychom pomohli co nejvíce klientům,“ poznamenala canisterapeutka Martina Junaštíková z Dolního Němčí. Ordinace je podle ní unikátní nejen ve Zlínském kraji, ale i v republice. „Vím, že v pražské Motole canisterapie funguje, ale není to asi tak oficiální. V kraji o žádné nemocnici s podobnou službou nevím,“ doplnila Junaštíková.

