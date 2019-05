Podle MF Dnes by k tomu dojít mělo a novým žalobcem v České republice by se měl stát místo současného Pavla Zemana soudce Okresního soudu v Kroměříži Roman Kafka nebo advokát Stanislav Mečl.

Oba jmenovaní podle svého vyjádření v médiích o této skutečnosti informováni nebyli a ani jim konkrétní nabídka nebyla předložena. Deník zajímalo, jak celou věc vnímají.

Jednačtyřicetiletý Roman Kafka není veřejnosti neznámý. Již ve dvaatřiceti letech byl šéfem krajského dozoru. Vedoucím krajského státního zastupitelství Krajského soudu v Brně, pobočky Zlín byl ve 36 letech.

Dozoroval rozsahem největší trestní kauzy u nás. Mezi ně patří metanolová kauza, kdy se svým týmem vypracoval obžalobu na jednatřicet osob. Podle něj mají být státní zástupci aktivní a odvážní.

Co říkáte na úvahy o personální změně ve funkci nejvyššího státního zástupce? Myslíte, že k tomu skutečně dojde?

Především musím říci, že se necítím být oprávněn tuto záležitost vůbec komentovat. Byl jsem dlouhé roky státním zástupcem, znám fungování státního zastupitelství. Myslím, že funguje v mezích možností velmi dobře a je to jen na oprávněných osobách dle zákona o státním zastupitelství, zda k tomuto kroku přistoupí. V zásadě mohu konstatovat, že na to nemám názor.

V souvislosti s tím je ve hře vaše případné jmenování na tento post. Uvažujete o tom, že případnou nabídku přijmete? Jak vnímáte, že padlo právě vaše jméno?

Žádnou nabídku v tomto smyslu jsem, opětovně musím říci, od osob, které rozhodují o případném jmenování nejvyššího státního zástupce, nedostal. Nemohu tedy předjímat, jak bych reagoval, kdyby tomu tak bylo. Pracuji jako soudce, tato práce mě těší a stejně tak mě těší, pokud se někdo domnívá, že jsem vykonával dobře práci státního zástupce na všech stupních, na kterých jsem působil.

Pokud byste případně nabídku dostal, ale odmítl ji… Mohlo by to být kvůli tomu, že nechcete figurovat v situaci, kdy část veřejnosti má za to, že výměna ministra spravedlnosti a potažmo i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana údajně souvisí s aktivitou premiéra Andreje Babiše, který je v současnosti trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo?

Myslím, že jsem odpověděl již v zásadě výše. Obecně si nemyslím, že by šlo spojovat personální otázky v justici a ve státním zastupitelství s jakoukoliv konkrétní kauzou.

Deník oslovil i advokáta Stanislava Mečla, který je momentálně mimo republiku:

„O věci jsem vůbec neuvažoval, žádnou nabídku jsem nedostal, nebyl tedy důvod. Aktuálně se věnuji své advokátní praxi, kterou intenzivně rozvíjím. Nevím ani o tom, že by mělo dojít v soustavě státního zastupitelství k jakýmkoliv personálním změnám," reagoval na dotazy Deníku.