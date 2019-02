Zlín, Praha - /ROZHOVOR/ Před nedávnem se mapa kraje i Senátu přebarvila a modré z ní ubylo. Zároveň jsou voliči občanských demokratů svědky vnitrostranického rozkolu, který vznikl ohledně plánovaného daňového balíčku a státního rozpočtu. Situace gradovala, když premiér pohrozil pádem kabinetu a předčasnými volbami.

Tomáš Úlehla, bývalý primátor Zlína, nynější poslanec PČR | Foto: Poslanecká sněmovna ČR

Jak hodnotíte výsledky voleb senátních i těch krajských? A o čem podle vás vypovídají?

Myslím si, že výsledek nebyl pro dlouholeté členy ODS úplně překvapivý. Já jsem byl ale větší optimista a nečekal jsem, že v našem kraji klesneme pod 10 procent. To je pro mě velké zklamání. A celostátně je to děsivý signál, že lidé otevřeli cestu pro návrat starých časů.

Co bude změna barev v krajském zastupitelstvu znamenat pro obyvatele regionu?

Myslím, že doktor Mišák je zkušený komunální i krajský politik. Tam bych se neobával nějakého výrazného zhoršení situace. A co se týká sdružení zemanovců, ti se budou chtít určitě dobře prezentovat, aby v dalších volbách měli na co navázat. To spojení s komunisty se mi samozřejmě nelíbí. Myslím, že se dala utvořit koalice například s lidovci a využít schopností a zkušeností člověka, který byl ministrem pro místní rozvoj a předsedou jedné z tradičních politických stran. Určitě by se hodily dobré kontakty člověka z vysoké politiky. Byl by to navíc lepší signál o situaci v kraji. Zlín byl přece vždycky Mekka podnikání. To se ale neslučuje s leninskou ani stalinskou ideologií. Neumím si představit, jak o podpoře podnikatelů v regionu rozhodují právě komunisti, kteří bojují proti kapitalismu a razí hesla, že všichni jsou si rovni a všechno patří všem. V této věci bude ale schizofrenní asi celá republika. Jsem zvědavý, jestli se ČSSD, která byla zvyklá spolupracovat s pravicí, přizpůsobí komunistům, nebo se jí podaří přesvědčit partnery, aby akceptovali středolevicový proud.

Co říkáte názoru, že pravice prohrála mimo jiné i proto, že je roztříštěná a tedy málo důvěryhodná?

Komunální a krajské volby jsou především o osobnostech a odráží sympatie jednotlivých kandidátů, bez ohledu na to, na čí jsou kandidátce. Pokud nemá kandidát u veřejnosti dlouhodobou autoritu, vysoká politika mu nepomůže. Stejně tak myslím, že by mu neměla ani výrazně ublížit. Lidi zajímají konkrétní témata týkající se místa, kde žijí. Proto si myslím, že ani naše názorová roztržka uvnitř ODS nesehrála v tomto žádnou roli. Naše preference prudce klesly už dřív.

Myslíte si, že za prohru ODS ve volbách by měl někdo nést odpovědnost? Váš kolega Tluchoř jmenoval dva konkrétní členy Nečase a Němcovou. Jste téhož názoru?

Schopnost sebereflexe by měla patřit k vlastnostem každého dobrého politika. Regionální rada ODS musí politicky zhodnotit, jestli nemohla udělat něco víc. A není to ani tak o té regionální radě jako o vzkazu voličům do příštího období, že si umíme přiznat chybu. Pokud jde o vedení strany, Petr Nečas je zkušený politik a myslím, že zpětná vazba u něj funguje. K paní Němcové se nechci vyjadřovat, protože s ní mám velmi dobrý osobní vztah a hodně jsem litoval, že vzdala svou kandidaturu na prezidentku.

Nebojíte se, že kvůli požadavkům „rebelů," jak vás nazvali vaši kolegové z ODS, položíte vládu?

Věřím, že nic takového se nestane. Naším cílem není pád vlády ani sesazení Petra Nečase.

Ale v případě, že by se uvolnilo křeslo předsedy strany, přijal byste kandidaturu na předsedu ODS?

Své počínání jsem nikdy nespojoval s ambicemi strany. Neucházím se o žádný post, protože mám malou dceru a chci se jí věnovat. Jsem také rocker a chci se ještě nějaký rok věnovat muzice. Do třetice bych se také rád vrátil na zlínskou radnici. Na druhou stranu ale pokud by předseda Nečas svou funkci složil a já byl někým navržen a hrozilo by v tu chvíli z jakýchkoli důvodů bezvládí, říkám čestně, že bych se volby zúčastnil. Teď to ale vůbec nepovažuju za aktuální.

Čeká vás nyní sněm strany. Co se na něm bude dít a co od něj očekáváte vy coby představitel šestice rebelů?

Rozhodně se na něj chci dostavit, abych mohl vysvětlovat. Oblastní sněm ale bohužel proběhl v mé nepřítomnosti. Za to se trochu na své kolegy, kteří znají můj harmonogram, zlobím. Stejně tak ani moje mateřské sdružení nerespektovalo mé poslanecké dny. Na regionální sněm chci ale dorazit, přestože jsem nemocný a chodím o francouzských holích. Chci tam mluvit mimo jiné i o tom, že diskuse uvnitř strany je nedostatečná. Taky budu chtít, abychom vyvodili důsledky z volebního neúspěchu. Jestli bude chtít předseda strany opustit svou funkci, nebo ne, je ale jedno. To nechávám na něm. Před kongresem si také musíme říct, jak se zachováme z hlediska podpory stávajícího předsedy a jednotlivých kandidátů.

Jednalo se na toto téma už ve Zlíně?

Oblastní sněm Zlín, pokud vím, o podpoře současného předsedy nejednal. Byl pouze zaslán osobní dopis, který já jsem neviděl a nebylo k němu přijato ani žádné usnesení. Proto doufám, že tato diskuse proběhne v sobotu. Slibuji si od toho také to, že vznikne závěrečné usnesení regionálního sněmu, které zaváže delegáty k hlasování a jednotnému postupu.

Pokud jde o požadavky šestice rebelů, jste připraveni nabídnout či přijmout nějaký kompromis? A v čem konkrétně jste ochotni ustoupit?

Pro mě je hlavní daň z přidané hodnoty a takzvaná milionářská daň. Já jsem zvyklý celý život hrát podle not. A jestli mi v politice někdo napíše na billboardy nějaké noty, znamená to pro mě, že podle těchto not mám teď hrát. A já jsem na žádném našem billboardu nečetl, že budeme zvyšovat daně, že budeme zavádět nějakou solidární daň, abychom trestali úspěšné. Nikdy jsem neviděl ani to, že budeme důchodcům ubírat a prodražovat jejich život. A jestli budeme rušit paušály a jiná opatření, která nastavili drobní a malí podnikatelé do smluv, aby si mohli vzít přechodně úvěry, a zatížíme živnostníky zvyšováním daní, byť o to jedno procento DPH, je to nekorektní. Tím lidi dostaneme do situace, kterou banka nemusí akceptovat.

Říkáte, že daňová opatření, tak, jak je razí současná koalice, byť se jedná o jedno procento, poškodí konkrétní subjekty. Koho například na Zlínsku a jak?

Šéf dopravního podniku se bojí zvýšení dolní sazby DPH o procento právě proto, že to bude znamenat zvýšení odvodů v takové míře, že dosavadní bonusy v podobě bezplatných kartiček pro dárce krve nebo snížené jízdné pro důchodce by neměl z čeho hradit. Když slyším tyto argumenty, tak nepovažuji za rebela sebe, ale ty, kdo neplní volební program a nedrží se stanov naší strany. Další, koho se to jedno procento dotkne, jsou například komunální služby města.

Když slíbím občanům, že se nemusí bát vzít si hypotéku a zřídit si solární kolektor nebo udělat nějaké rozhodnutí, které souvisí s jejich životními podmínkami, tak je nyní dostávám do problémů.

Co si myslíte o možném návratu Václava Klause do politiky, poté, co skončí jeho prezidentské období? Myslíte si, že by dokázal opět sjednotit ODS?

Myslím, že jeho návrat do politiky je krajně nereálný. Pan profesor už v životě docílil všeho, čeho může úspěšný politik u nás docílit. Většina jeho názorů na Evropskou unii se naplnila a většina jeho názorů na ekonomický vývoj má pragmatickou odezvu v každodenním životě. Přestože někdy věci říká na můj vkus příliš direktivně, velmi si ho jako politika vážím. Myslím ale, že do ODS se nevrátí.

JITKA VOGLOVÁ