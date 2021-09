Pes plemene husky nalezen 23.11.2020 uvázaný v lese u KocandyZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.velký pes plemene sibiřský husky, narozen: 2017, nalezen 23.11.2020 uvázaný v lese u Kocandy a dovezen na útulek MP Zlín, v útulku od: 23.11.2020

Měl na sobě postroj s vodítkem. Je čipovaný, ale čip není registrovaný. Věk odhadujeme tak do 5 let. Je hodně bázlivý. U Árona již známe jeho minulost a víme, že má 3 roky. Vyrůstal v bytě, ale bohužel neměl to správné vedení a vybití a tudíž, když zůstane sám, začne ničit věci.

Přáli bychom mu člověka, který toto plemeno zná nebo ho chová, a zázemi, kde bude mít konečně stálý domov. Bohužel druhé psy nesnese.

Na vodítko a vycházky je zvyklý, netahá. Ani při očkování se po nás neohnal, tudíž je předpoklad, že k lidem je hodný a důvěřivý. Ale na děti zvyklý nebyl.

Alík je kříženec jezevčíka mohutné postavy narozený v roce 2016.Zdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Alík, malý, mohutný pes, kříženec jezevčíka, narozen:2016, v útulku od: 4.10.2017,

Bohužel vyrůstal v domě se starými lidmi, běhal po dvoře a po obci a dělal si, co chtěl. Byl hodný ke své paničce-babičce, která ho nalákala vždy na šunku, ale jinak výchova žádná. Nezná obojek, vodítko, když s ním chce člověk manipulovat, je zatím problém.

Únor 2021- Dokud to situace umožňovala, účastnil se Alík útulkového výcviku s Ivo Eichlerem.

Alík dělá pokroky, ale určitě potřebuje zkušeného člověka, který mu nastaví pravidla soužití. Pevně věříme, že někde ten pravý člověk je. Bude potřeba delší seznámení, ale Alík si šanci zaslouží. Nechceme, aby strávil zbytek života na útulku.

O Montyho se starala 80tiletá paní, která jeho péči již nezvládala.Zdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.

Monty, pes, anglický kokršpaněl, narozený v roce 2013. V útulku od: 15.11.2017

O Montyho se starala 80tiletá paní, která jeho péči již nezvládala. Pes přišel do útulku splstěný a nevykoupaný. Montyho dali do pořádku, ale protože nebyl nijak vychovávaný, musí se k němu přistupovat opatrně. Jako každý kokráč si někdy zavrčí a nebyl by vhodný do rodiny s dětmi.

Ale kdo má rád toto plemeno a zná ho, určitě Montymu vysvětlí, co se má a nemá dělat. Když k němu přijdeme do kotce, je celý šťastný a má chuť být s člověkem. Bylo by nefér nedát mu druhou šanci…

V srpnu 2018 se Monty bohužel vrátil z pěstounské péče, jelikož majitele několikrát pokousal.

Vždy se to stalo doma, když si něco hlídal. Zřejmě by bylo dobré, kdyby ho měl někdo v rodinném domě, kde by pes měl svůj prostor a omezil tak pravděpodobnost, že Monty se ožene. Jeho povaha není jednoduchá a zvládne ji zřejmě jen nadšenec plemene.

PolyZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Poly, fenka křížence špice a jezevčíka, narozena asi 2015, nalezena 18.11.2020 v okolí Zlína. V útulku je od 18.11.2020

Její věk odhadujeme na 5-6 let. Nemá čip. Je přátelská a přítulná, ale má tendenci zdolávat ploty :-)

Už je naočkovaná a načipovaná a nyní nám na útulku hárala.

Poly je přátelská fenka, která zřejmě vyrůstala někde na dvorku. Je to čiperná fenečka, která umí zaštěkat a pohlídat Váš dům.

Majitel však musí mít dobře zajištěný plot. Na druhou stranu je to mazel, který se k vám rád přitulí.



MukZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Muk, pes, malý křížene jezevčíka, narozen v roce 2010, v útulku od: 30.4.2017

Je takový psí samorost, který v útulku čeká na novou příležitost od roku 2017. Je to kříženec jezevčíka, ma asi 10let, velice rád chodí na procházky, všechno musí řádně oňufat a hlavu strčí do každé nory.

Od lidí přílišný kontakt nečeká a ani ho nevyhledává, takže pohladit se nechá, ale jednou a stačí, až bude chtít další dávku vaší lásky, přijde si sám.

Spokojený bude na zahrádce, ale pelíšek musí mít v teple, je to psík křehčí konstituce a je krátkosrstý. Pokud mu můžete poskytnout prostor u Vás na zahradě a nepotřebujete zrovna mazlícího pejska, ale zajímavou psí osobnost, přijďte se na Muka alespoň podívat, můžete ho vzít na procházku a třeba Vás přesvědčí sám.

KubaZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Kuba, malý kříženec tibetského španěla, narozen: 2011

Menší náladový pejsek Kubíček, asi kříženec jezevčíka. Majitelka mu onemocněla a tak je u nás. Má osm let a byl zvyklý pouze na boudu.

Doporučujeme spíše na zahradu, ale až po té, co si k němu naleznete cestu. Nevěří každému, jsme si ale jisti, že s velkou porcí lásky, trpělivosti a sebedůvěry z něj budete mít parádního společníka.

1/2021 – Kuba dostal šanci najít nový domov. Přijeli si pro něho dospělá dcera s druhem a měl bydlet v rodinném domě s dědou.

Děda byl vždycky zvyklý na společnost psíka, který byl zpočátku také problémový. Snažili jsme se jim vysvětlit chování Kuby a poradit, jak na to jít, aby soužití proběhlo jakžtakž dobře.

Do nového domova raději odjel s náhubkem. Bohužel se nám však za dva dny vrátil, že útočil na všechny členy rodiny. Kuba je opravdu specifický případ a chce to hodně obětavosti a sebezapření, protože začátky s ním nebudou jednoduché. Ale nevzdáváme to…...

FiliZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Fili, fenka byla nalezena 17.10.2020 pobíhající mezi obcemi Napajedla a Spytihněv. Fenka je moc hodná a s vysokou pravděpodobností březí.

20.1.2021 byla Fili na kastraci a vše proběhlo v pořádku. Celou dobu je ubytovaná u nás na provozní budově, tak si užívá pozornosti.

Po vytáhnutí stehů si ji vezme domů jedna paní, která ji dlouhodobě zná. Bude se nám po ní stýskat

Endy je kříženec špice a jezevčíka, který bohužel přišel o svou paničkuZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Endy je kříženec špice a jezevčíka, narozen: 2008, který bohužel přišel o svou paničku. V útulku od: 4.6.2019.

Je to starý pejsek, který již pomalu chodí a na vycházky není náročný. Opět by byl vhodný pro staršího člověka. Endy již má problémy s klouby, tak bude u nás brát kloubní výživu. Děkujeme, že se zapojíte do virtuální adopce.

Edit 3.1.2021 Endy je dvanáctiletý psík křížence špice, který na útulku čeká rok. Teď již chodí pravidelně na procházky, ošetřovatelky si ho mohou pohladit, ale při větší manipulaci člověk musí stále dávat pozor.

Náhubek bere zatím velmi těžce, ale již se také zadařilo mu ho nasadit. Byl by vhodný pro staršího člověka, který po něm nebude nic extrémně vyžadovat, bude mít svůj dvorek, kde si zaštěká a pak bude dělat společnost pánovi. Je nekonfliktní k fenkám a k malým a středním psíkům. Vzhledem k věku už by v zimě měl spávat uvnitř domu.

25.1.2021 – Bohužel u Endyho za poslední dva měsíce se již třikrát vyskytl problém s krvavým průjmem. Vždy jsme to poléčili antibiotiky, ale bude muset nyní dlouhodobě žrát gastrointestinální granule. Jelikož pytel (12kg) veterinární diety stojí 1200-1300 Kč, budeme rádi za zapojení do virtuální adopce.

ČankyZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Čanky, narozen: 2017, v útulku od: 4.10.2020

Nádherný, mohutný kříženec labradora a zřejmě cane corsa, kterého doporučujeme sportovně založenému zájemci s kynologickými zkušenosti.

Zpočátku se nám jevil jako přátelský a vnímavý, ale po měsíci na útulku už začal vystrkovat růžky a dávat najevo svou nelibost.

To znamená, když s ním potřebujete manipulovat, není zvyklý respektovat pána a povely. Pes vhodný do domu se zahradou. K ostatním psům se chová dominantně, ale spíše k velkým. Malých psů si nevšímá. S fenkou by asi problém neměl.

ČakiZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata Zlín VršavaČaki. pes, střední kříženec špice, narozený v r. 2009, v útulku od: 17.2.2012.

Byl zpočátku velmi nekomunikativí, ale jedna z ošetřovatelek si k němu našla cestu a dnes si ho pouští do areálu, on si poběhá, přijde si pro pohlazení a pak se vrací na své místo.

Nezná však ani obojek, ani vodítko. Chtělo by to člověka, který se mu bude moc věnovat a vše ho bude učit krok po kroku. Z chlapů má trochu strach.

květen 2016 - Ivo Eichler se snaží navázat kontakt s Čakym a evidentně se mu to daří. Už k němu přijde, pohladí ho, ale všechno chce čas…

BaddyZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata Zlín VršavaBaddy, americký stafordšírský teriér, narozen 2011, v útulku od: 14.12.2018.

Byl odložen původními majiteli z toho důvodu, že opakovaně napadl členy rodiny, včetně malého dítěte…

U nás se zatím jeví nedůvěřivě, ale pomaličku si na sebe zvykáme a začínáme se s Baddym lépe seznamovat. Totéž by měl udělat i případný budoucí páneček, za Baddym přijít opakovaně a postupně se s ním seznámit, než si ho vezme domů.

Má bohužel v minulosti za sebou špatnou výchovu a vedení a tudíž v některých situacích se chová neadekvátně (ohání se). Je vhodný pouze pro zkušeného pejskaře, má 8 let a na útulku trpí.

Ze stresového prostředí hodně hubne a ke všemu nám z nudy demoluje části kotce- plechové dvířka, o které se bohužel může pořezat. Prosíme člověka, který toto plemeno zná a má odhodlání mu věnovat čas, ať přijde k nám na útulek.

ZoroZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Zoro. Tohoto milého křížence teriéra Zora jsme na útulek přijali s rozsáhlým onemocněním kůže. Má na více částech těla vylísalou kůži a svědí ho to.

Po veterinárním vyšetření jsme zjistili, že s největší pravděpodobností se jedná o demodikózu kombinovanou se svrabem. Dnes dostal léky proti svrabu a léčba bude pokračovat dále. Jelikož Zorovi jeho starý pán umřel, nyní se ho budeme snažit dát do pořádku na útulku.

Děkujeme moc, že nám s jeho léčbou pomůžete prostřednictvím virtuální adopce. Je to mladý kříženec teriéra, má zhruba 3 roky.

Kočky

Sněhurek. Tento mladý kocourek byl nalezen sražený u cesty ve Slušovicích.

Na rtg vyšetření jsme zjistili, že má značně poraněný kyčelní kloub a na druhé zadní noze patu. V nynější době je na hospitalizaci ve veterinární ordinaci, kde je neustále v péči doktorů a sestřiček. Dostává infuze a léky proti bolesti a uvidíme, jak se jeho stav bude vyvíjet.

Zatím má velkou chuť se se svým osudem poprat.

Děkujeme moc za Vaše dary nebo pomoc v podobě zakoupení kalendáře, které pomáhají takovým pacientům jako je tady případ nešťastného kocourka puberťáka. Určitě by měl jít do bytu. Budeme rádi, když se někdo zkušený a obětavý ozve a Sněhurek se stane jeho rodinným členem s mírným handicapem.

HátaZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Háta. Tato kočička je u nás od listopadu 11/2020. Přišla spolu s koťaty. Je přítulná, mazlivá, společenská. Je 2x očkovaná a na útulku měl mírné zdravotní potíže.

Z krve jsme ji zjistili, že má jednu hodnotu jaterní zvýšenou, proto dostává nyní granule jaterní diety.

Bylo by ideální, kdyby raději šla do domácnosti jako jedináček.

Anetka. Mourovatá 5 měsíců stará, kastrovaná, trochu plachá kočička, očkovanáZdroj: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.Anetka. Mourovatá 5 měsíců stará, kastrovaná, trochu plachá kočička, očkovaná

Foto a informace: Útulek pro opuštěná zvířata v nouzi Zlín-Vršava.