Jízda vozidel je omezena na jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy, ve třetím jízdním pruhu budou probíhat stavební práce. Po Okružní ulici jsou vedeny trolejbusové linky č. 6, 8, 9, 10 a 14.

ZRUŠENÍ ZASTÁVKY DRUŽSTEVNÍ

„Naše vozidla budou muset projíždět tímto úsekem po trasách, které budou vzdáleny trolejovému vedení. Proto zde nasadíme trolejbusy s dieselagregáty, aby mohly operativně taková místa objíždět,“ uvedl hlavní dispečer Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Polách.

V určitých časových úsecích, kdy se práce silničářů přiblíží bezprostředně k zastávkám MHD Družstevní, budou tyto zastávky na nezbytně nutnou dobu zrušeny. Dopravní situace zde nedává možnost jejich přesunutí na nějaké provizorní stanoviště.

„Na zrušení zastávek upozorníme vývěskami na označnících okolních zastávek a na zastávkových informačních panelech,“ uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Předběžně se předpokládá, že zastávka Družstevní ve směru jízdy do centra Zlína by měla být zrušena ve dnech 2. a 8. srpna, v opačném směru z centra města do sídliště ve dnech 3. a 6. srpna. Cestující mohou použít nejbližší zastávku Slunečná.

Omezení v Okružní ulici jsou plánována v termínu od úterý 30. července do čtvrtka 8. srpna.