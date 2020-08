Letošní držitelkou ocenění Žena regionu se stala jednačtyřicetiletá Veronika Habrová z Kroměříže.

Veronika je realizátorkou spousty vzdělávacích a osvětových akcí v rámci neziskových organizací Rodinného centra Klubíčko Kroměříž a také ekologicky orientovaného Spolku Barbořice, který před téměř 10 lety zakládala a jehož je mozkem, motorem i realizátorem. Snaží se aktivně působit v našem městě na šíření nejen myšlenek, ale i činů udržitelného rozvoje, ekologie a enviromentálního vzdělávání.

Jen málokdo by věřil tomu, že současně je maminkou tří malých dětí. To nejmladší má teprve tři a půl roku. Veronika však neztrácí elán a pouští se do práce, která je prospěšná všem. Ocenění, které jí při příležitosti jedenáctého ročníku ankety Žena regionu bylo uděleno, bere jako poctu z její práci.

„Je to moje motivace. Už i nominace byla skvělá. Přitom minulý rok jsem si říkala, jestli tohle všechno má smysl. Pak do toho vstoupila koronavirová pandemie a člověk se měl čas zamyslet. Cena je nyní pro mne motor, abych v těchto aktivitách nepřestávala. Nesmírně mne to motivuje, beru to jako to poděkování za to, že člověk dělá něco navíc pro ostatní,“ usmála se sympatická Veronika.

Její cesta za ekologickými aktivitami začala z naprosto odlišného konce, jak sama říká, z opačného konce barikády.

„Z legrace mi říkají, že jsem doktorka přes plasty. Vystudovala jsem Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor technologie makromolekulárních látek. Poté jsem nastoupila do brněnského výzkumného ústavu, kde jsem nakonec zjistila, že tudy pro mne cesta nevede. Výhodou však je, že vidím celý problém, který se týká ekologie, ze všech stran,“ připomněla Veronika.

Všechno další pak podle ní přišlo až s dětmi.

„Člověk se tak jakoby vrací k přírodě, chodí tam na procházky, vrací se ke kořenům,“ zavzpomínala oceněná žena.

Před jedenácti lety se prý s přáteli rozhodla založit občanské sdružení, které se mělo věnovat věcem kolem ekologie.

„Chtěla jsem připojit další lidi, vytvořit skupinu. Později jsem se s dětmi připojila i k mateřskému centru v Kroměříži Klubíčko. Takže se mi rozšířily obzory,“ usmála se paní Veronika.

„Myslím, že jsem chtěla motivovat stejně naladěné lidi. Aby se aktivně zapojili, a také nemysleli jen na sebe a něčeho se účastnili,“ vysvětlila svůj záměr.

Kromě toho je podle Veroniky smysl tohoto snažení i v tom, aby děti měly dobrý příklad.

„Chodíme celé rodiny na veřejné úklidy, to je nejpřirozenější cesta chování vůči přírodě. Máme volné výměny věcí, děti se naučí odevzdávat věci které nepotřebují, dál, dalším. Naučí se nevyhazovat, neplýtvat. Učí se i hospodařit s financemi, ale i směňovat věci, tedy hospodařit bez financí,“ přiblížila Veronika Habrová.

Její dosavadní úsilí nezůstalo bez povšimnutí. Ocenění si, jak uvedla, nesmírně váží.

„Nečekala jsem to, ani jsem v to nedoufala, ale je to závazek, protože budu muset pokračovat. Nemůžu to teď vzdát,“ prozradila vítězka Žena regionu. Postoupila tak do celostátního kola soutěže Žena roku, které proběhne 12. října.

Již nyní má další plány. Říkám si, že by bylo moc hezké založit v Kroměříži ekocentrum, protože zde chybí. Je to pro mne další výzva, se kterou jsem začala pomalu pracovat,“ prozradila.