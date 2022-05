Tradice prvomájových průvodů byla ve Zlíně obnovena v roce 2011.

"Není to politická akce. A je to dle baťovských tradic. Jsou to oslavy prvního máje a ten průvod k tomu prostě patří. Tak to vždycky bylo, i za Bati. Je to tradice, ve které chceme pokračovat," řekl Červinka.

Baťovské oslavy práce začínaly jako přátelská setkání spolupracovníků v zahradě vily Tomáše Bati. V době, kdy měla firma Baťa tisíce zaměstnanců, se přelily do ulic města.

Na zlínském náměstí Míru vztyčili májku. Krátce poté začal rej čarodějnic

"Kdokoliv se mohl zúčastnit průvodu," uvedl Červinka.

Nejinak je tomu podle něj i dnes. Loni a předloni se však průvod kvůli pandemii koronaviru neuskutečnil.

Letošní prvomájové oslavy ve Zlíně připomněly také 700 let od první písemné zmínky o městě. Někteří zástupci magistrátu šli v průvodu v dobových kostýmech.

S automobilem značky Ford z roku 1931 se do něj zapojil i Vratislav Rudolf ze zlínské místní části Kostelec. Na oslavy 1. máje dorazil s celou rodinou.

"Dozvěděl jsem se od kamaráda, že se to dneska jede, tak jsme auto samozřejmě hned chtěli vytáhnout," řekl ČTK Rudolf.

Automobilový veterán je podle něj dovezený z Kanady.

"Tady už se s ním jenom chválím," doplnil Rudolf.

Dnes šli v průvodu i studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dechový orchestr, cimbálová muzika, členové hudebních a tanečních klubů a škol nebo skauti.

Pohybovali se v něm také hráči kolové a krasojezdkyně. Přihlížející si na transparentech v rukou účastníků mohli přečíst baťovská hesla "Nepokračuj na špatné práci", "V rychlosti je síla", "Pro nás je dobré jen to nejlepší", "Pohyb je život" a "Lidem myšlení, strojům dřinu".

První máj se od rána slavil též na zlínském náměstí Míru a u nedalekého zámku, vystoupily tam taneční, hudební a folklorní soubory nebo mažoretky. Hojně navštěvovaný je tradičně i prvomájový program v zahradě Baťovy vily, který pořádá Nadace Tomáše Bati.

Zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa začal s oslavami 1. máje v roce 1924. O rok později už průvodem kráčelo na 10.000 zaměstnanců Baťových závodů se svými rodinami. V roce 1927 první máj oslavilo ve Zlíně okolo 25.000 lidí, pro zaměstnance byly vypravovány zvláštní vlaky.