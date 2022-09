Dnes, po náročné a úspěšné rekonstrukci, která byla ohodnocena cenou Stavba roku Zlínského kraje, má zvenčí stejnou podobu jako tenkrát. A zdejší podniky nabízí spoustu gurmánských zážitků.

Obchodní dům Zlín se stal Stavbou roku Zlínského kraje 2018

Nejznámější je Bistrotéka Valachy, který v jednom místě propojuje celodenní bistro, restauraci s kavárnou, cukrárnou, večerním barem, kornuterií s rychlým občerstvením, Školou vaření a obchodem s kvalitními farmářskými potravinami.

Milovníky tematických akcí čeká ve dnech 23. až 25. září víkend ryb a mořských specialit. Menu složené z rybích specialit a mořských plodů nabídne mj. slávky na bílém víně, ceviche z halibuta, krevet a manga, ústřice na ledu, grilované kalamáry, mořského ďasa nebo halibuta.

Škola vaření s těmi nejlepšími

Pokud se rádi zdokonalujete v kuchařském umění, vydejte se na některý z kurzů Školy vaření. Probíhají pod dohledem mistrů svého oboru a v komfortním zázemí speciální kuchyně. Mezi lektory je mj. Tomáš Černý, šéfkuchař pražské restaurace Dejvická 34, která se loni prosadila do prestižního Michelinova průvodce ziskem ocenění Bib Gourmand.

V září budou zájemci o kulinářské umění zasvěceni do španělské kuchyně, pokrmů z ryb a mořských plodů nebo se naučí péct kváskový chleba. V říjnu je pak čeká kurz míchání koktejlů, taje indické kuchyně, příprava moderního odpalovaného těsta, steaků a omáček, tajemství makronek či vaření podle Jamieho Olivera. A první říjnový čtvrtek by si měli do kalendáře poznačit všichni ti, kterým je blízká asijská kuchyně.

Čepkov obsadí náklaďáky plné burgerů, pečených žebírek a donutů

Pokud dáváte místo vína či burčáku přednost orosenému půllitru, nesmíte minout Budvarku. Pivní restaurace s působivým interiérem, který dotváří vystavené modely aut, i venkovní zahrádkou. Září je zde navíc měsícem řízků a k němu pivo neodmyslitelně patří.

Když budete kolem obchodního domu procházet dopoledne, je to ideální čas zastavit se v kavárně Kafe na rohu. Útulná venkovní zahrádka přímo svádí k tomu, vychutnat si šálek kávy s dezertem či snackem a kochat se výhledem na blízký baťovský mrakodrap.

Hudební večer s drinkem

Naopak večer je ideální příležitost na drink v Baru 1931, kde se pravidelně také konají tematické akce. Tou nejbližší je 15. září degustace rumů ze dvou kontinentů a 22. září večer s molekulární mixologií.