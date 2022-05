Hlavní závod odstartuje od Kongresového centra ve Zlíně v neděli nově již v 10.00 hodin. Po startu se závodníci vydají přes třídu Tomáši Bati, náměstí Míru, autobusové nádraží do továrního areálu. Po proběhnutí Baťovského areálu pokračuje trasa přes Prštné, Rybníky, Čepkov.

#clanek|6706577#

Odtud trasa běhu vede přes Fügnerovo, Havlíčkovo a Benešovo nábřeží na Zálešnou a Podvesnou, závěr okruhu potom po ulici Dlouhé, Vodní a Zarámí až na náměstí Míru před radnici. Pro čtvrtmaratonce a tandemy zde závod končí. Běžci půlmaratonu a štafety pokračují do kola druhého z náměstí přes Bartošovu ulici opět do továrního areálu a dále po stejné trase, jako v prvním kole.

„Rádi bychom upozornili motoristy i ostatní obyvatele města, že na trase půlmaratonu se v době mezi 8:00 až 13:00 hodin vyskytnou dopravní omezení, a požádali je o trpělivost a obezřetnost,“ prosí Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu, která dodala, že postupné uvolňování omezení bude již od 12:30 hodin.

Současně upozornila, že doprava na křižovatkách bude řízena policisty a dobrovolníky, kteří budou v případě potřeby veřejnosti k dispozici.

Podrobné informace k závodům i k uzavírkám a omezení v dopravě jsou k dispozici na webových stránkách www.zlinskypulmaraton.cz

Dopravní omezení po dobu závodu 29. května 2022 od 08:00 do 13:00 hodin.

Na švestky i na Chinaski. Festival Trnkobraní se vrací

V době závodu budou probíhat tyto uzávěry a omezení:

Lokality s omezením parkováním

Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem vašeho vozidla.

Zákaz zastavení:

Hradská

Bartošova

Soudní

Trávník

Vavrečkova

Malotova

Přímá

Cyklistická

U Stadionu

Nábřeží

Hlavníčkovo nábřeží

Benešovo nábřeží

Fügnerovo nábřeží

Havlíčkovo nábřeží

Vodní

Zarámí

Úplná uzavírka:

V době bezprostředně před závodem dojde k úplné uzavírce celé trasy závodu (viz ulice níže), tedy od 9:00 do 13:00 hod. Prosíme, počítejte s tím, že v tuto dobu nebude možné do ulic vjíždět vozidly ani z ulice vyjíždět

Centrum:

Hradská

Bartošova

Soudní

Vodní

Zarámí

Vodní

Zarámí

Rašínova

nám. Míru

Baťovský tovární areál:

Trávník

Desátá

Dvacátá

Vavrečkova

Malotova

Hlavníčkovo nábřeží

Prštné:

Nábřeží

Přímá

Za Školou

U Sokolovny

Odboje

K Rybníkům

Cyklistická

U Stadionu

Zálešná, Podvesná:

Benešovo nábřeží

Fügnerovo nábřeží

Havlíčkovo nábřeží

Krátkodobá uzavírka:

v době těsně před dojde od 9:45 do 10:15 hodin ke krátkodobé uzavírce centra města Zlín za asistence příslušníků Policie ČR a Městské police Zlín. V této době dojde také k zastavení městské hromadné dopravy. Prosíme, počítejte se zpožděním u části linek městské hromadné dopravy.

Krátkodobá uzavírka od 9:45 do 10:15 hodin:

náměstí TG Masaryka u Kongresového centra

Štefánikova od náměstí Práce po Osvoboditelů

Gahurova mezi Štefánikovou a třídou Tomáše Bati

Třída Tomáše Bati od Gahurovi po Dlouhou

Školní

Sadová

Osvoboditelů

Dlouhá od třídy Tomáše Bati po Kvítkovou

Možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí

Výjezd bude umožněn dle pokynů pořadatelů a za asistence příslušníků Policie ČR a Městské policie Zlín v dobře konání akce:

Baťovský tovární areál

vjezd a výjezd možný po ulici J. A. Bati v celé délce

výjezd po ulici Devadesáté, Hlavníčkově nábřeží, přes ulice Šedesátou na ulici J. A. Bati dle pokynů pořadatelů

výjezd po ulici Dvacáté směrem na autobusové nádraží ulicí Trávník kromě času 10:00 - 10:20, kdy bude autobusové nádraží zcela uzavřeno

Prštné

z ulice Jateční na ulici Přímou směrem k tříde Tomáše Bati

přes Náves směrem na místní část Louky

přes Harbůvky směrem na Mladcovou

Zálešná

z ulic na Zálešné bude možné odjet směrem k ulici 2. května

Podvesná

z ulic na Podvesné bude možné odjet směrem k U Náhonu a Hornomlýnské

Fügnerovo nábřeží

vjezd možný do 9:00, výjezd možný od 13:00 hodin

Benešovo nábřeží

vjezd možný do 9:00, výjezd možný od 13:00 hodin