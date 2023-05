Jedna je doslova černá jako bota, další je posypaná sušenými červy nebo zlatem, ze třetí ucítíte poctivou slivovici a čtvrtá je z kefíru. Řeč je o oblíbených kozích zmrzlinách, které na své vizovické farmě vyrábějí manželé Vlčkovi.

Zmrzlina z vizovické kozí farmy manželů Vlčkových. | Foto: se souhlasem Martina Vlčka

Jejich farma je už dlouhá léta vyhlášená díky své černé zmrzlině z aktivního uhlí, kterou vizovičtí farmáři vyrobili poprvé v roce 2016.

Určena byla především pro fanoušky metalové hudby, kteří do Vizovic každoročně přijíždějí na známý festival Masters of Rock. Farmáři tehdy potřebovali během léta zpracovat kozí mléko a zároveň využít potenciál, který tamní metalový festival nabízí. Z černé zmrzliny se následně stal hit.

Platí to pořád? „Záleží na tom, kde zmrzlinu zrovna prodáváme. Pokud je to na nějaké akci, tak je vždy černá zmrzlina nejprodávanější. Pokud jde o prodej přímo u nás na farmě, tak už to není tak žhavé. Když k nám někdo přijede poprvé, dá si většinou černou. Stálí zákazníci už ale zkoušejí i další příchutě,“ přiznává Martin Vlček.

Zlatý střevíček na Zlín Film Festivalu letos obdrží Zlata Adamovská a Pavel Nový

Jednou z dalších originálních příchutí je i slaný karamel, který vznikl přidáním sušených slaných červů na klasickou karamelovou zmrzlinu.

„Ta je oblíbená spíše na akcích a festivalech. U nás na farmě si ji lidé dají jen občas,“ dodává farmář.

Když ji před asi dvěma lety nabízeli poprvé, reakce lidí byly různé.

„Dnes už je to jiné. Pomyslný odpor vůči červíkům postupně mizí. Lidé už to neberou za něco neobvyklého, jako tomu bylo před pár lety. Samozřejmě ale stále jsou i tací, kteří to nikdy neochutnají,“ popisuje Martin Vlček.

Žvýkačková či kefírová

Také letos si farmáři připravili několik novinek.

„Tou první je, že jsme začali naši kopečkovou zmrzlinu prodávat ve Zlíně v kavárně na Fügnerově nábřeží… Máme ale i nové příchutě. Například červený pomeranč či růžovou žvýkačku,“ prozrazuje.

Zmrzlina s příchutí žvýkačky je tradičně velmi žádaná mezi dětmi, naopak u části rodičů bývá zatracována.

Ve Slušovicích v sobotu začíná dostihová sezona

„Vždy všem říkáme, že to „špatné“ se vykompenzuje vším tím dobrým, co je v kozím mléce. Pokud se ale někdo bojí, že děti budou potom hyperaktivní, tak věřte, že je to nesmysl. To by toho musely sníst kilo a stejně by se to nestalo,“ vysvětluje Vlček.

Mezi velmi oblíbené se v poslední době podle Vlčka zařadila také kefírová zmrzlina. „Namísto mléka je vyrobena z kefíru. Chuťově je to něco mezi Míšou a ruskou zmrzlinou,“ popisuje Martin Vlček.

Zmrzliny ze syrovátky. Bude medová s fíky?

Roste také obliba syrovátkových zmrzlin.

„Je to něco jako sorbet. Syrovátková zmrzlina je lehčí, ideální na osvěžení. Děláme tak například granátové jablko, grep, kiwi, mango a další,“ vyjmenovává farmář. „Každý cukrář a zmrzlinář potvrdí, že se chutě lidí mění vždy podle počasí. Když je trochu chladněji, tak vedou příchutě jako vanilka, čokoláda či karamel. Když je vedro tak naopak chtějí lidé lehké a osvěžující zmrzliny,“ dodává.

V hlavě nosí i nadále řadu dalších nápadů na příchutě.

„Napadla mě medová s fíky. Ke kozím sýrům se totiž chuťově obojí hodí. Mým cílem je to nějak nakombinovat, ale zatím nemám promyšlené, jak přesně by to mělo vypadat. Stejně tak už řadu let nosím v hlavě nějaké další nápady, tak uvidíme,“ usmívá se Martin Vlček.

Svezli se pamětníci i rodiny s malými dětmi. O nostalgické jízdy byl velký zájem

Nabízí se otázka, jestli se považuje více za farmáře nebo zmrzlináře.

„Je pravda, že asi 90 procent obratu nám dělá zmrzlina. Minimálně na akcích, kam jezdíme. Při prodeji u nás doma je to třeba 70 procent. Na druhou stranu, nebýt našeho vlastního chovu, tak nemáme takovou zmrzlinu jakou máme. Sklouzli bychom do úrovně klasických zmrzlinářů, kteří si sice vše připravují sami, ale mléku kupují. My to máme ztížené tím, že musíme nadojit kozy, postarat se o ně. Pořád je tam tak padesát procent práce se zvířaty. Tudíž je to půl na půl,“ připouští Vlček.

„Bylo by pro nás ale samozřejmě stokrát jednodušší mléko jen kupovat. Pak by ale naše zmrzlina třeba nechutnala tak, jak chutná,“ dodává.

Kde ji ochutnat?

Ochutnat kozí zmrzlinu mohou lidé nejen přímo ve Vizovicích, ale také na řadě akcí a festivalů, kterých se farmáři v následujících měsících zúčastní.

„Budeme například na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě, ještě v červnu zamíříme na pražský Ice cream festival. Tradičně nebudeme chybět na Masters of Rock. Během léta navštívíme také gastrofestival ve Valašských Kloboukách, možná česnekové slavnosti v Buchlovicích, Street food festival ve Veselí nad Moravou, pouť ve Velkých Karlovicích a v září Den Zlínského kraje,“ vyjmenovává Vlček.

Doma ve Vizovicích vám farmáři nabídnou asi čtrnáct druhů zmrzliny.

„Na akce s sebou ale vozíme tak pět až šest druhů. Loni jsme také třeba nabízeli zmrzlinu s dvaadvaceti karátovým zlatem. Lidé si ji občas dávají. Prostě na zmrzlinu nasypeme malé kousky zlata. Byli i blázni, kteří si dali zmrzlinu s červy a zlatem zároveň,“ vypráví s úsměvem Martin Vlček.

Kam o víkendu? Na Dobrojarmark, Festival pro čolka, gastrofestival i Hanácký den

Také na výrobu zmrzliny dopadly drahé energie a inflace.

„Zdražili jsme. Máme momentálně takzvanou malou a velkou. Malá zmrzlina je jeden klasický kopeček, který má asi 70 gramů, velká má asi dvakrát tolik. Naše kopečky jsou prostě větší. Malá stojí 40 a velká 50 korun,“ říká s tím, že na akcích pak bývá cena o něco vyšší.

„Když to ale srovnáme s tím, za jaké ceny se prodává jinde, tak se naše cena pohybuje ve srovnatelné výši. Je navíc potřeba si uvědomit, že my ji děláme z našeho vlastního kozího mléka,“ uzavírá Vlček.