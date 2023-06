A zároveň dodává, že aktivní uhlí přidané do zmrzliny má, kromě neobvyklé barvy, také mnoho výhod.

„Je to vlastně i proti průjmu. Navíc na podobných festivalech se úplně neklade důraz na hygienu a to uhlí vám trochu vyčistí zuby,“ usmívá se.

Zmrzlina s aktivním uhlím je i po letech stále hit.

„Lidé o ni mají stále velký zájem. Když k nám na farmu přijedou už stálí zákazníci, tak často vyzkoušejí i něco jiného, ale pokud jsme na nějaké akci, tak je největší zájem jednoznačně o černou,“ vysvětluje farmář.

V nabídce má však i celou řadu dalších, netradičních příchutí.

Jednou z nich je třeba slaný karamel, který vznikl přidáním sušených slaných červů na klasickou karamelovou zmrzlinu. Když ji nabízeli poprvé, reakce lidí byly různé.

„Dnes už je to jiné. Pomyslný odpor vůči červíkům postupně mizí. Lidé už to neberou za něco neobvyklého, jako tomu bylo před pár lety. Samozřejmě ale stále jsou i tací, kteří to nikdy neochutnají,“ usmívá se Martin Vlček.