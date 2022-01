„V hluboké noci totiž tloukli na dveře bytu oznamovatelky dva čerti. Protože paní byla celý rok hodná a nezlobila, správně usoudila, že se musí jednat o omyl způsobený nějakým ostřejším mokem. Hlídka MP Zlín následně zjistila, že jde o čerty ve věku 30 a 35 let, kteří si pod vlivem opojných nápojů spletli vchod, naštěstí jen o dva domy. Vystrašené ženě se poté omluvili a strážníci je raději doprovodili k jejich bydlišti,“ přiblížil za MP Zlín zástupce ředitele Pavel Janík.

Zlínští strážníci se také nevyhnuli přísně tajné schůzce, kde se měly probírat informace ze „šuplíku kontrarozvědky“. Setkání s tajemnou agentkou však mělo zcela jasné a zjevné rozuzlení.

Tajemné oznámení týkající se závažných a logicky tak přísně tajných informací přijalo stálé operační centrum Městské policie Zlín ve čtvrtek 3. června 2021 hodinu po půlnoci. Ženský hlas na druhé straně aparátu operačnímu důstojníkovi sdělil, že více nejde říci z bezpečnostních důvodů po telefonu a potřebuje nutně hovořit s muži v uniformách tzv. face to face.

„K hotelu v centru města tak zamířila motorizovaná hlídka, která v rámci zachování nenápadnosti a konspirace nepoužila výstražné zařízení pro vozidla s právem přednostní jízdy,“ seznámil Pavel Janík.

Podle něj ale přibližně o 10 minut později bylo jasné, že mladá žena není agentkou rozvědky ani kontrarozvědky, ale svádí těžký vnitřní boj o kontrolu svého chování.

„Hodnotu jejích závažných informací lze dobře kvantifikovat číslem 2,7 promile, které naměřil analyzátor alkoholu v dechu,“ dodal.

Že jaro jedna vlaštovka nedělá, dokázal příběh 33letého muže z Kroměříže, který se 29. dubna snažil ženám ve Zlíně ukazovat svou mužskou „chloubu“. Podle něj to prý bylo potřeba. Jaro jej tak zasáhlo zjevně v plném rozpuku.

„Muž se producíroval po zlínském autobusovém nádraží s obnaženým přirozením. Přivolaným strážníkům poté sdělil, že je potřeba ukázat děvčatům jeho chloubu. Znechucený tón oznamovatelky ale nepověděl, že to až tak mimořádný šampión nejspíš nebude,“ komentoval událost Pavel Janík.

Incident se podle něj odehrál kolem jedenácté hodiny a úspěšnému dopadení podezřelého napomohl přesný popis jeho oblečení a směr dalšího pohybu.

„Strážníci jej díky tomu dopadli během chvíle v přilehlém parku. Tady si také vyslechli jak jeho ochotné přiznání, tak i další historky z exhibicionistova deníčku, kde se to domnělými úspěchy u žen jen hemžilo. Že nutkání k této poněkud nonkonformní aktivitě bylo opravdu silné, potvrdila záhy i další svědkyně, která nedobrovolně zhlédla u dotyčného to, co nejspíš vůbec vidět nechtěla. A prověřením kamerového záznamu bylo zjištěno, že zdaleka nebyla poslední,“ seznámila MP Zlín.

Sebevědomý exibicionista tak byl podle vyjádření zlínských strážníků pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví omezen na osobní svobodě a byl předán policistům z republikové policie.

Hlasité psí vytí a štěkání se neslo 3. února v podvečer bytovým domem na sídlišti Jižní Svahy. Na místo zamířila proto hlídka zlínských strážníků.

„Vzhledem k lunární fázi bylo již předem vyloučeno, že by se mohlo jednat o sveřepé šakaly, kteří zavile vyli na bílý měsíc. Celkem pravděpodobně však zněla domněnka oznamovatele, že by v předmětném bytě mohl být ohrožen život či zdraví jeho uživatele a pes se tak snaží upozornit okolí,“ seznámil za zlínskou městskou policii Pavel Janík.

Strážníci se za dveřmi bytu odkud se tyto zvuky nesly, snažili s jeho uživatelem kontaktovat, ovšem neúspěšně. Na zvonění ani klepání uvnitř nikdo nereagoval, ale na chodbě se shromáždilo větší množství sousedů, kteří uvedli, že má byt obývat mladá rodina.

Druhý ze strážníků proto posvítil z venkovní strany domu do správných oken a spatřil, jak u monitoru počítače sedí muž, který vstal a odešel. Současně ve stejnou chvíli ustaly i zvířecí zvuky. Nakonec zjistili jeho telefon, na kterém jej konečně kontaktovali.

„Ten záhy otevřel dveře bytu a byl velmi překvapený, že se za nimi někdo nachází. Navzdory tomu, že se na něj hlídka MP Zlín snažila doklepat již asi 30 minut tvrdil, že nic neslyšel. Neméně podivná ale byla i další zjištění. Muž psa skutečně nevlastní a zvuky, které bylo slyšet po celém domě, byly ve skutečnosti audio nahrávkou, kterou hlasitě pouštěl ze svého výkonného sterea. K tomu uvedl, že takto reagoval na údajné dlouhodobé vytí psa ve vedlejší domácnosti, který soustavně komplikuje jeho práci v režimu tzv. „home office“,“ vysvětlil Pavel Janík.

Jen dva na to, v jiné části města, kde se po půl šesté ranní pohyboval mladík, který kopal do neznámého předmětu a vyluzoval divné zvuky. Poté, co se mu podařilo probudit spící sousedy, zamířila na místo hlídka MP Zlín.

„Strážníci tak o pár minut později zjistili, že se jedná o místního 24letého muže, který již stihl „zaplout“ do svého bydliště a „zpíval“ z okna. Hlídce se přitom pochlubil, že se snaží natočit svůj nový raperský song,“ usmál se zástupce ředitele MP Zlín.

Podle něj bylo strážníkům na první pohled zřejmé, že hlavním kapelníkem bude v tomto případě alkohol a dalšími členy skupiny nejspíše jiné návykové látky.

Trpělivě proto dotyčnému vysvětlil, že ruší své okolí, což nakonec padlo na úrodnou půdu. Dotyčný svoji uměleckou aktivitu odložil na příznivější dobu a v lokalitě se opět rozhostil klid, mír a všeobjímající láska.