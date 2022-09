A kam chodí na inspiraci?

„Nejčastěji do hospody. Zajdu si na jedno, dívám se kolem sebe a sem tam na nějakého ďábla narazím,“ směje se řezbář.

Krom klasické stolařiny se věnuje výrobě soch, různých masek a také lanových center. Na jarmarku bude s kolegy vyrábět sochu medvídka na dětské hřiště Jižní svahy.

Jednotlivci i skupinky návštěvníků, kteří po poledni přicházeli na náměstí, byli zvědaví také na nabídku stánkařů.

„Přišly jsme se s kamarádkou podívat a vybrat si nějaké hezké podzimní věnce na dveře,“ svěřila se důchodkyně paní Anna.

Nabídka výrobků byla opravdu pestrá. Od minerálů a šperku z nich přes dřevěné nádoby až po tkané koberce. Nechybí ani stánky s občerstvením, například s trdelníky, praženými oříšky, perníkem nebo bramborovými spirálkami. Dodržování předpisů a nezávadnosti výrobků kontrolovali hned první den pracovníci České obchodní inspekce. U prodejců bramborových lupínků zjišťovali, zda mají v pořádku všechny potřebné doklady, odkud brambory pocházejí, jak jsou na místě zpracovávané nebo jak často je měněn olej. Stánkaři vše dodrželi, takže nic nebránilo v prodeji.

Stánky budou otevřeny denně od 8 do 18 hodin a to až do soboty 10. září.

Návštěvníky Kejklířského jarmarku potěší i řada pěveckých a tanečních vystoupení. Zazpívá zde například Markéta Vodičková a Filip Vítů, Tempus – středověký rock, Jarda Bobowski & Kamil Dyják a spol. nebo Eliška Lajdová.

Na své si zde přijdou i děti, pro které je připravený kolotoč, houpačky, trampolína, skákací hrad, malování na obličej nebo zábava v podobě hudebních interaktivních her, kreativních dílniček a deskových her.

Jarmark ukončí v sobotu v 18 hodin diskotéka DJ Luďka Malára.