„Žijeme z měsíce na měsíc. Jsme odkázáni na to, zda dorazí státní kompenzace,“ říká manažer zlínského multikina Golden Apple Cinema Michal Gaja. Český kinoprůmysl se za posledních několik měsíců ocitl na hraně bankrotu. Vlivem vládních nařízení přišly biografy o více než dvě třetiny tržeb.

Michal Gaja - Obchodní a marketingový ředitel Golden Apple Cinema ve Zlíně | Foto: archiv Michala Gaji

To je ztráta, která by „odrovnala“ nejednu firmu. Ani budoucnost však není růžová. Kdy se vrátí provoz multiplexů do normálu si nikdo netroufá říct. „Zatím to vypadá, že kina budou až mezi posledními. To může být třeba až v květnu,“ míní Michal Gaja.