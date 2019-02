Záměr uzavřít smlouvy s dopravci, kteří budou od 15. prosince letošního roku zajišťovat veřejnou drážní dopravu ve Zlínském kraji, schválili v pondělí na mimořádném zasedání krajští radní a zelenou mu dalo také krajské zastupitelstvo.

V návrhu je region rozdělen do tří oblastí, o které se budou vybraní dopravci dělit. Na tratě v kraji se tak má mimo České dráhy (ČD) dostat i soukromý dopravce společnost Arriva. Dosavadnímu monopolnímu dopravci společnosti ČD letos v prosinci končí smlouva.



„S těmito dvěma společnostmi, ČD a ARRIVA vlaky, jsme se také nakonec rozhodli uzavřít smlouvy, neboť pro jednotlivé provozní soubory předložily nejnižší nabídkové ceny a zároveň splnily námi stanovené standardy a požadavky co do kvality vozidel i kvality poskytovaných služeb ve vlacích, stanicích a zastávkách. Uzavření konečného znění smluv proběhne začátkem března,“ informoval Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy s tím, že po dvou letech dojde ke zhodnocení stavu a objem objednávané dopravy může být upravován až o 25 procent.



„Cílem změny je dostat zpátky lidi do vlaků, do veřejné dopravy. Chceme zavést integrovaný dopravní systém, jaký mají v ostatních krajích,“ zní z vedení kraje.



To chce navýšit dopravu o téměř 1,3 milionu vlakových kilometrů ročně, pro krajskou pokladnu by to znamenalo zatížení o téměř 200 milionů korun ročně.



Nelíbí se to však opozičním radním.

„Bude to velký zásah do rozpočtu a může to znamenat zadlužení kraje, v případě, že zkrátka očekávaný nárůst cestujících nebude,“ míní například zastupitel Tomáš Pajonk ze Strany svobodných.

Hejtman Jiří Čunek však vidí vývoj situace s cestujícími optimisticky. Podle něj dotované jízdné od státu pro seniory a studenty zvedá ve Zlínském kraji zájem o železniční přepravu již nyní.