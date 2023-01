Kromě napumpování adrenalinu tato cesta pro spoustu lidí znamená také zkratku trasy do práce. Ti, co jezdí ze směru od Valašských Klobouk do Vizovic nebo do Zlína, ušetří desítky minut. A řidiči toho hojně využívají. Například řidič Aleš, který každý den absolvuje trasu Loučka-Vizovice.