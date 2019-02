Zlínský kraj /FOTOGALERIE/ – Práce záchranářů není vždy smutná, ale mnohdy má i své úsměvné stránky. Celou řadu jich v tomto roce zažili hasiči, policisté i strážníci ve Zlínském kraji.

Úsměvné zásahy mají za sebou také hasiči. Dodnes vzpomínají i na případ psa, který uvízl v betonovém sloupu. Roční norník se totiž zaběhnul svému pánovi do areálu firmy a rovnou si to namířil do betonového sloupu. Jenomže pak už nemohl tam a ani zpět. | Foto: HZS Zlínského kraje

Dívka na kře, had v krabici, vystrčené pozadí… Záchranáři v kraji za uplynulý rok zažili kupu veselých historek. Zde jsou ty nejzajímavější

Chtěl vidět batoh, uzřel ale holý zadek

Na Zlínsku se stalo v letošním roce hned několik kuriózních případů. Tak například v dubnu museli strážníci řešit dost neobvyklý spor s velkou ochránkyní zvířat. Pětatřicetiletá žena si v jednom zlínském zverimexu povšimla, že prodávaní králíčci mají málo vody. Ze soucitu jim proto nalila svou ze své lahve. „To se však znelíbilo prodavači, který nehodlal riskovat zdraví zvířat v případě, kdyby voda v láhvi byla čímkoliv kontaminována. Když zákaznice nehodlala přestat v doplňování vody ani poté, co ji napomenul, pohrozil jí použitím paralyzéru,“ připomněla jeden z případů mluvčí Městské policie Zlín Šárka Škubalová.

To zcela šalamounský nápad měla v létě šestačtyřicetiletá žena z Uherského Hradiště. Její přítel si totiž zlomil prst na noze, a tak jeli na úrazovou ambulanci do zlínské nemocnice. Když se ale dvojice dozvěděla, že domů nepojedou sanitkou, ale budou muset zase po svých, tak žena naložila svého partnera na nemocniční vozík a odjela s ním pryč. „Hlídka tak začala tento okolečkovaný pár hledat. A našla jej za pár minut. Oba seděli v parčíku u centra města. Žena tak nakonec skončila v rukou státní policie,“ uvedla další z případů Šárka Škubalová.

„Přijeďte, ten chlap mě sexuálně obtěžuje. Nutí mě, abych se svlékla.“ Asi takto nějak znělo v květnu oznámení třicetileté ženy na lince městských strážníků. Ta totiž tvrdila, že ji obtěžuje pracovník bezpečnostní agentury v jednom supermarketu. Ženu měl totiž údajně obvinit z krádeže a požadovat po ní více než jen osobní prohlídku. Vše ale bylo zcela jinak. „Jak hlídka na místě zjistila, pracovník ochranky ženu pouze požádal, aby mu ukázala batoh. Ta ale místo toho sundala kalhoty a vystrčila na něj nahé pozadí,“ konstatovala mluvčí městské policie.

Strážníci si občas poslechnou i vskutku velmi zajímavé výmluvy. Tak tomu bylo i v říjnu od pětapadesátiletého muže z Otrokovic. Ten totiž ve 20. pavilonu zlínské nemocnice rozbil sklo ve dveřích. „Na svou omluvu uvedl, že se nemohl z budovy dostat ven. Jak se však do nemocnice dostal a co tam chtěl, si však už vzpomenout nemohl,“ poznamenala dále Škubalová.

Pod vlivem řídil. Ne auto, přímo dopravu

Práce dopravního policisty zase zřejmě v polovině prosince zlákala třiadvacetiletého Slováka. Tomu se totiž při návratu z baru zalíbilo uprostřed nejrušnější křižovatky ve Zlíně natolik, že se pasoval do role policisty a začal řídit dopravu. Vše ale pod dohledem městské kamery. Takže netrvalo dlouho a na místo se přiřítila hlídka strážníků. Ta muži nakonec domluvila a on se vrávoravým krokem poslušně odbelhal domů.

Úsměvné zásahy mají za sebou také zlínští hasiči. Dodnes vzpomínají i na případ psa, který uvízl v betonovém sloupu. Roční norník se totiž zaběhnul svému pánovi do areálu firmy a rovnou si to namířil do betonového sloupu. Jenomže pak už nemohl tam a ani zpět. Z psa se stal doslova dokonalý špunt. Nešlo jej ani vystrčit, ani vytřepat. Nakonec nastoupila síla hasičů. „Asi půl metru za psem vyřezali otvor pomocí motorové rozbrušovací pily s diamantovým kotoučem. Za deset minut byl foxteriér v rukou svého šťastného pána,“ poznamenal mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Ke kuriózním, nicméně poněkud smutnému případu, patří i říjnový požár v domku starého pána ve Slavičíně. Událost mohla skončit tragicky, ale naštěstí se tak nestalo. Nicméně příčina byla velmi neobvyklá. Senior si chtěl podpálit v kamnech a omylem si zatopil ve skříni. Díky včasnému zásahu hasičů se nikomu nic nestalo.

Hned dva úsměvné případy museli na Kroměřížsku počátkem roku řešit tamní hasiči. V prvním případě se jednalo o telefonát náhodného kolemjdoucího, který koncem ledna oznámil, že viděl na řece Moravě v Kroměříži plavat mladou dívku na kře. Když hasiči dorazili na místo zjistili, že zasahovat vůbec nemusí. „Dívka totiž pouze krmila labutě, proud ji nikam neodnášel a nebyla tedy v ohrožení,“ vysvětlil mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Údajně přimrzlá kachna sama odešla

Podobný výjezd si ale záchranáři připsali také počátkem února. „Jednalo se pro změnu o nahlášenou přimrzlou kachnu na řece Moravě,“ přiblížil zástupce mluvčího krajských hasičů Vít Rušar.

Náhodnému kolemjdoucímu se nejspíš zdálo, že se vodní pták nemůže dostat pryč z ledové kry, na které se uvelebil. Po příjezdu hasičů ale kačena v naprostém klidu vstala a odešla, hasiči se proto mohli vrátit zpět na základnu.

Okolí rušili sexem

Poněkud lechtivou pointu měl pro změnu případ rušení nočního klidu, který téměř přesně v polovině prázdnin řešili městští policisté v Kroměříži. „Dostali jsme oznámení z bytového domu, že se z jednoho bytu ozývají příliš hlasité zvuky a sousedé nemohou spát,“ popsal tehdy ředitel kroměřížských strážníků Miloslav Skřebský.

Jako při každém podobném nahlášení se na místo vydala hlídka a chtěla údajný přestupek prověřit. „Po krátkém šetření ale policisté zjistili, že důvodem rušení nočního klidu byl vášnivý sex a s ním spojené hlasité projevy,“ podotkl s úsměvem Skřebský.

Strážníci podle něj usoudili, že hlučné radovánky nebudou trvat celou noc a za chvíli se v domě skutečně rozhostilo ticho. Pokutu tak dvojice nakonec nedostala.

Opilý devatenáctiletý mladík z Valašského Meziříčí v předvánočním týdnu kuriózním způsobem zaměstnal policisty z obvodního oddělení v Jablůnce. V alkoholovém opojení se vloupal nejdříve do jednoho objektu v areálu zemědělského družstva, barvou na označování dobytka pomaloval dveře a poté ujel pár metrů na nalezeném traktoru.

Opravuji traktory, nechte mě přespat

Tím však dobrodružná noc neskončila. Ochmelka se dostal do blízké ubytovny, kde spal jiný muž se ženou. „Mladík si k nim přisedl na postel a s vysvětlením, že je opravářem traktorů, se dožadoval ubytování,“ líčila vsetínská policejní mluvčí Ludmila Brousilová. Překvapená dvojice mladému narušiteli pohrozila, že pokud okamžitě neodejde, zavolá policii. Muž sice poslechl, ale namířil si to k blízké chatě. Podle policejní mluvčí mladý opilec zjevně neměl v úmyslu krást. „Chalupu ani neprohledával, pouze se uložil do první postele, na kterou narazil. Spokojeně usnul,“ popsala Brousilová.

V peřinách jej druhý den dopoledne objevila pětačtyřicetiletá majitelka chaty, která ihned volala policisty. Mladík bezstarostně vyspával až do jejich příjezdu. Poté měl co vysvětlovat. „Vyváděl pouze vlivem alkoholu a možná z mladické nerozvážnosti. Hned se také začal zajímat, jak škodu může napravit,“ poznamenala Brousilová.

Unikátní případ museli před nedávnem řešit také strážníci v Uherském Hradišti. Jedna z obyvatelek města jim totiž telefonicky oznámila, že venku našla krabici s obrovským hadem. Při příjezdu hlídky stála v uctivé vzdálenosti od nebezpečné krabice a nabádala strážce zákona ať si rychle s mohutným škrtičem poradí. „V krabici se skutečně nacházel stočený had. Mohl mít na délku tak dva metry, ale byl skutečně hodně mohutný. Jednalo se patrně o krajtu královskou nebo nějaký příbuzný druh,“ popsal událost velitel hasičů Vlastimil Pauřík.

S hadem do kafilerie

Opatrný průzkum obsahu krabice měl prozaickou dohru. Děsuplný plaz sice budil respekt, ovšem jen do doby, než strážníci zjistili, že je mrtvý. „Chovatel se ho zřejmě chtěl zbavit tím, že ho odložil nedaleko popelnic. Mrtvé zvíře nakonec skončilo v kafilerii,“ dodal Pauřík.