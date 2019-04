Dobrovolníky z řad veřejnosti hledá pro nadcházející akci Charita Otrokovice. V sobotu 18. května se už posedmé uskuteční tradiční Sbírka potravin, která bude mít letos premiéru také v jarním termínu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Pro tuto příležitost bude zapotřebí několik nadšených lidí, kteří se ve svém volném čase do sbírky dobrovolně zapojí. Od nakupujících budou dobrovolníci přijímat nejen potravinové dary. Nadšenci se mohou přihlásit nejpozději do pátku 10. května. A to buď na e-mailu tomas.bernatik@otrokovice.charita.cz, nebo přímo na telefonu 605 564 936.