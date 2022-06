Když předposlední den festivalu odhalili herci Barbora Seidlová a Jan Šťastný své hvězdy na chodníku slávy před chátrajícím Velkým kinem, mezi lidmi to rozvířilo debatu o stavu kina.

„To je velká čest, chodník slávy před tou skoro zbořeninou, se kterou se léta nic neděje,“ komentoval na sociálních sítích jeden z uživatelů.

„Pokládat hvězdy před uzavřené kino je ostudou Zlína,“ přidala se další diskutující.

Podobně na stav kina nahlíží i Zlíňan Patrik Ševčík.

„Je to jedna z dominantních budov, kterou vidí úplně každý, kdo projíždí centrem. A je ostuda, že je v takovém stavu. Velké kino by si zasloužilo slibovanou opravu co nejdříve,“ řekl Deníku.

Radnice souhlasí, že stav Velkého kina je neuspokojivý.

„Ta záležitost ale není řešitelná rychle. Bude záležet na investičních možnostech, respektive na dotačních možnostech, protože rozpočet města je omezený,“ tvrdí mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Začátek oprav? Snad za dva roky

O rekonstrukci se hovoří už několik let.

„Je podepsaná smlouva o dílo se zpracovatelem, dokončeny jsou technické průzkumy, dopracovává se studie stavby,“ přiblížil mluvčí.

Začátek oprav je ale prozatím velkou neznámou, podle Tomáše Melzera by se s pracemi mohlo začít za dva roky.

„Základní otázkou jsou investiční náklady, ale pokud by nebyly překážkou, lze uvažovat o začátku stavebních prací na konci roku 2024,“ uvedl Melzer.

Opravy za 250 milionů?

Stavební práce pak potrvají minimálně rok. Na odhalení nových hvězd na chodníku slávy před opraveným a funkčním kinem si tak lidé ještě počkají.

„Vzhledem k tomu, že festival je v první polovině roku, tak v ideálním případě to bude v roce 2026,“ vysvětlil mluvčí.

Revitalizace Velkého kina měla podle původních propočtů vyjít na 250 milionů korun. Jak s celkovými náklady zamává rostoucí inflace, není jisté.

„Orientační informaci můžeme mít při odevzdání studie, z níž lze odhadnout výši investice,“ řekl mluvčí radnice.

O kině

Budovu Velkého kina nechala v roce 1932 postavit firma Baťa. Architektem funkcionalistické stavby v centru Zlína byl František Lýdie Gahura. Od roku 1961 se tam každoročně koná Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. V roce 2001 bylo kino prohlášeno za kulturní památku. Od roku 2006 je před kinem chodník slávy, který se každoročně rozšiřuje o nové hvězdy. Podle posudku z roku 2016 má kino narušenou statiku střechy, stěn a nosných konstrukcí. Uzavřeno je už od března roku 2016.