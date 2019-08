„Výbava našeho prvňáčka nás zatím na moc peněz nepřišla. Myslím si, že ani s nástupem do školy to nebude žádná velká částka,“ věří Markéta Mrlinová. Kubík měl v únoru narozeniny, tudíž aktovku koupili už začátkem roku. Dostal ji jako dárek.

„Vybrala jsem přes internet pár tipů, aby aktovka splňovala parametry, jako například vypolstrovaná záda, mála váha a podobně. Syn si pak sám vybral motiv. Vyhráli dinosauři. Aktovka stála zhruba 1500 Kč. Pouzdro a výbavu dostal jako dárky od příbuzných,“ podotýká maminka malého prvňáčka.

Obavy z nástupu synka do školy má, ale zároveň se také těší. Nejvíce náročná prý bude organizace času.

„Dojíždění do práce, vodění i vyzvedávání dětí ve škole a školce, psaní domácích úkolů a chystání svačin. Vše musíme ještě skloubit s mladším synem, kterému jsou tři roky a chodí do školky. U nás na vesnici je naštěstí malá škola a děti, které půjdou se synem do třídy, zná všechny už ze školky, takže nějaké problémy v kolektivu neočekávám,“ říká Markéta Mrlinová.

Syn se podle ní do školy naštěstí těší. Už před prázdninami se zúčastnil akce „škola nanečisto“, kdy strávil ve škole celý den se žáky školy během vyučování.

„Kubík má rád čísla, takže předpokládám, že všechno kolem matematiky bude zvládat bez problémů. Horší to bude ale asi se psaním. Zkoušíme s ním vyplňovat sešity pro předškoláky, ale zatím ho to moc nebaví,“ krčí rameny maminka, která se už na první školní den svého synka moc těší.

„Bude to začátek něčeho nového pro nás všechny. Se synem půjdeme jako rodiče oba a chceme, aby to byl jedinečný první školní den, na který budeme mít všichni pěkné vzpomínky,“ dodává.