Zlín, Praha – „Kdykoliv přijdu do hospody, tak všichni říkají, že jsou poslanci nadlidi. Snažím se, aby změnili názor,“ sdělil na pondělní tiskové konferenci poslanec za Zlínský kraj Petr Gazdík (TOP 09/STAN). Společně se svou kolegyní Alenou Hanákovou (TOP 09) zhodnotil půl roku ve funkci. Jaký byl? Prý hektický, ale úspěšný.

Předseda strany Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík. | Foto: DENÍK/Filip Mach

Sám Gazdík, někdejší starosta Suché Lozi na Slovácku, se zatím označil za „poslaneckého rybízka“. To i přesto, že je členem vyjednávací skupiny K9, kterou tvoří předsedové tří koaličních stran, tedy Petra Nečase za ODS, Karla Schwarzenberga za TOP 09 a Radka Johna za Věci veřejné, se dvěma dalšími vyjednavači.

„Když mi dali lidé ve volbách mandát, stanovil jsem si tři hlavní cíle. Prvním z nich bylo zrušení poslanecké imunity, zdanění poslaneckých náhrad a snížení platů jen o pět procent. To proto, že platy poslanců byly osm let zmrazeny. Jako předseda poslaneckého klubu jsem odmítl nárok na služební Škodu Octavii, protože se dupluje s příspěvkem na dopravu,“ uvedl Gazdík.Dodal, že pro změny týkající se zvýhodňování členů Sněmovny jsou všechny kluby. Návrh už prošel třetím čtením a je připraven do Senátu.

Za úspěch považuje Gazdík i posun v rozpočtovém určení daní, které začal před několika lety kritizovat společně se starostou Vysokého Pole Josefem Zichou.„Je zakotveno v koaliční smlouvě i v programovém prohlášení vlády. Garantuje, že by i nejmenší obce v republice měly dostat nejméně 10,5 tisíce korun na občana. Což by pro příklad znamenalo v Suché Lozi navýšení rozpočtu o 3,5 milionu korun,“ vysvětlil Gazdík s tím, že v únoru by mohl být zákon schválen.

Jako člen volební komise se prý zasazuje také o změnu Jednacího řádu sněmovny, která znemožní zhatit dlouhodobě projednávaný návrh jednomu poslanci. V organizačním výboru zase prý s kolegy stanovili přísnější pravidla pro zahraniční cesty a snížení prostředků na ně.„Někteří poslanci si dosud dělali ze Sněmovny cestovní kancelář. Tam studium zemědělství v Keňi, tam školství v Thajsku. Nyní je nutné podat zprávu o tom, čím přispěla cesta daňovým poplatníkům,“ dodal Gazdík, který hovořil jako zkušenější politik na tiskové konferenci většinu času.

Bývalá starostka Vizovic Alena Hanáková zavzpomínala na své začátky. Ještě před červnovými volbami prý varovala své stranické kolegy. „Běda vám, jestli se dostanu do Sněmovny!“

A když se dozvěděla výsledek? „Nastalo vzduchoprázdno. Zaskočilo nás to s manželem. Priority jsem si ale stanovila podobné jako Petr Gazdík. Chci, aby lidé věděli, že poslanci jsou obyčejní lidi. Že i oni chtějí řešit problémy, protože se jich také dotýkají. Přiznám se, že některá témata jsou mi vzdálenější, ale vyhnout se jim nemohu. Důvod, proč jsem ve Sněmovně, je, abych byla prospěšná,“ zhodnotila poslankyně, která včera uspořádala první workshop pro představitele obcí ze Zlínska. Nesl název Starosti starostů. Týkal se financování obcí a poslankyně Hanáková jej plánuje pravidelně pořádat na různá témata.