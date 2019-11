Radnice ve Zlíně přistoupila k tomu, co zkrátka musela udělat. V pátek se sešel zlínský primátor Jiří Korec se zástupci občanské skupiny I pes je město Zlín ? u jednoho stolu.

Téměř dva tisíce nálepek I pes je město Zlín ? totiž zaplavily od úterý krajské město. K tomu přibylo devět dalších míst, kde si je lidé mohou zakoupit. Mezitím se do skupiny na facebookovém profilu se stejným názvem za pár dní přidala pětistovka nových členů. A důvod?

Tím jsou čtyřnozí kamarádi, členové rodin, záchranáři, zkrátka psi.

Od 27. listopadu má ve Zlíně vzejít v platnost nová vyhláška o omezení volného pohybu psů. K dalším místům, kam nesmí psí tlapa ani vkročit, přibude podle nového nařízení centrální park na Jižních svazích a malenovické náměstí.

Skupina lidí, kteří s novým nařízením nesouhlasí, tak má nyní již tři tisíce členů a jejich řady rostou. Podporu zlínským pejskařům vyjadřují i další lidé napříč celou Českou republikou. Hlavním cílem pátečního setkání na radnici byl dialog, domluva a návrhy úpravy vyhlášky tak, aby vyhovovala všem.

„Situace která vznikla, je jako lavina, ozývají se lidé z celé ČR, ale i lidé, kteří žijí v zahraničí. Reagují kynologické a další spolky, odborníci,“ komentovala vývoj událostí jedna ze zakladatelů profilu Petra Benešová. „Nesmírně si toho vážíme, že se k nám přidává tolik lidí, kteří chtějí něco změnit,“ doplnila. Podle ní chce skupina jít poklidnou cestou řešení situace.

„Chceme komunikaci, dialog, aby zlínská radnice vnímala občany jako partnery,“ vysvětlila. Petra Benešová také připustila, že rozumí názorům lidí, kteří kritizují některé pejskaře za to, že po svých psech neuklízí nebo je nemají na vodítku. „Jako skupina navrhujeme osvětové akce, které upozorní na ty, kteří nám pejskařům kazí pověst,“vysvětlila Benešová.

Iniciátoři, kteří založili skupinu, odevzdali v pátek primátorovi Zlína otevřený dopis, kde se s celou problematikou zabývají, vysvětlují své pohnutky a navrhují řešení.

Musíme to probrat, řekl primátor Korec

„Bavili jsme se o tom, co se dá udělat a co ne. Zdá se, že největším palčivým problémem je vstup psů na zeleň v parcích nebo v lokalitách, kde nemohou chodit vůbec nebo v parcích, kde mohou chodit jen po chodnících,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec. Podle něj je na vedení radnice a zástupcích skupiny vyříkat si, co je reálné a co není.

„Došli s konkrétními návrhy, některé jsou adekvátní. Rozhodně musíme tyto body probrat, změnit. Z těchto jednání pak vycházet při úpravě této vyhlášky,“ naznačil Korec další vývoj.

Závěr schůzky tak přinesl nakonec pozitivní zprávu: radnice bude jednat s aktivisty o nové změně vyhlášky tak, aby nakonec vyhovovala všem. „Dohodli jsme se na úpravách, které si nachystáme a sejdeme se zase za týden,“ uvedl primátor po jednání.

„Jsme rádi že nám dal prostor, ta situace byla vyhrocená, velice se nás nové nařízení dotklo. Bojujeme za to, aby psi měli normální podmínky ve městě a jsme rádi, že jsme dospěli ke shodě, a to k nápravě vyhlášky,“ uvedl další ze zakladatelů facebookoové skupiny I pes je město Zlín ? Michal Gaja.

Ve Zlíně je přihlášeno celkem 5826 psů.

Poplatek za psa činí v krajském městě 500-1000 korun ročně:

centrum města v bytě 1000 Kč / rok

centrum města v domě 500 Kč / rok

okrajové části např. Kudlov, Jaroslavice, Kostelec v domě 200 Kč/rok , byty 500 Kč /rok

Za loňský rok činila částka vybraná na poplatcích za psa 2,2 milionu korun. "Vybraná částka je obecným příjmem rozpočtu města Zlína, není tedy určena na konkrétní účel," uvedl za zlínskou radnici mluvčí Tomáš Melzer.

K podpoře na facebookovém profilu I pes je město Zlín? se přidali i známé zlínské osobnosti, například herec Městského divadla Zlín Marek Příkazký.