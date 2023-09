Využít příležitost a vstoupit do světa modelingu budou mít v pátek 22. září dívky, které se přihlásí do castingu dalšího ročníku soutěže Miss Czech Republic. Jeho zlínské kolo se uskuteční v hlavní galerii obchodního a zábavního centra ve Zlatém jablku od 17 hodin. Připravený je i pestrý doprovodný program, který bude moderovat Eva Decastelo.

Chceš být Miss? Vezmi si podpatky a přijď v pátek do Zlatého Jablka | Foto: OC Zlaté jablko

Miss Czech Republic otevírá soutěž krásy pro rok 2024, a to castingy po celém Česku. Ve Zlíně nabídne šanci zazářit dívkám ve věku od 17 do 25 let. Ty nejlepší pak mohou postoupit až do celorepublikového finále. V něm se bude bojovat o reprezentaci na největších světových soutěžích krásy v čele s Miss World. Vítězka také získá roční pronájem bytu v Praze, roční pronájem luxusního automobilu a pracovní kontrakt.

„Kromě castingu je připravený také program pro diváky. Těšit se mohou na pěvecké vystoupení muzikálového zpěváka Martina Schreinera, který se účastnil také pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Castingem navíc provede známá moderátorka Eva Decastelo,“ uvedl ředitel Zlatého jablka Jiří Kratochvíl.

V porotě zasednou kreativní ředitel soutěže Sam Dolce, Justýna Zedníková, Karolína Surý, Natálie Kočendová, Hana Dědková, fotograf Petr Huser a další.

Registrace na casting se bude konat od 14:30 do 16:15 hodin, casting samotný potom začíná v 17 hodin. Poprvé v historii se mohou castingu zúčastnit i dívky, které hledají stálou práci nebo práci na částečný úvazek, chtějí se stát hosteskou nebo modelkou, ale nesplňují kritéria soutěže krásy. Na casting mohou přijít i zájemci stát se členkou nebo členem Miss Factory, kde získají pracovní nabídky šité přímo na míru každého z nich.

Pro účast na castingu Miss Czech Republic je, kromě trochy odvahy a sympatického vzhledu, nutné mít s sebou občanský průkaz, boty na jehlovém podpatku, černé kalhoty nebo džíny, outfit na představení a koktejlové šaty nebo overal.