Byla to veselá sobotní oslava narozenin.

„Čerstvá padesátnice měla smůlu v tom, že má dceru, která asi dva dny předtím chytila v Praze koronavirus. V hlavním městě byly spolu, ale nevěděly o tom, že je dcera pozitivní. Protože výsledky víte za dva tři dny,“ začíná s vyprávěním devětapadesátiletý Zdeněk.

V sobotu se slavilo, v neděli přišlo rychlé vystřízlivění. „Všichni se dozvěděli, že tam byl pozitivní Covid. Celá tlupa jsme se nahlásili a frčeli do karantény. V úterý jsem dostal výzvu od hygieny, došel jsem a poradili mi, jak mám postupovat. Byli moc hodní. Jen ty představy, které na hygieně vládnou, jsou naivní,“ pokračuje.

Ona představa hygieniků podle Zdeňka spočívala v tom, že v úterý odpoledne si nechá udělat testy a ve středu bude mít výsledky.

„Zařadili mě do karantény a já jim slíbil, že si vyřídím testy. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že telefonování je k ničemu. Není šance se dovolat, bylo pořád obsazené, nebo to nikdo nebral. Není se čemu divit, sestřičkám nezávidím, neví, kam dřív skočit. Takže jediná možnost byla objednávka on-line na stránkách nemocnice,“ líčí pan Zdeněk.

Z bleskového vyšetření nakonec vyšla nabídka nejbližšího odběru v pátek 11. září. Nebo následující pondělí.

„Odběrné místo funguje od osmi ráno s pěknou obědovou přestávkou do půl třetí odpoledne. Na to, že je tam nápor – jak jsem se dozvěděl, v pondělí tam údajně bylo sto devadesát lidí, kteří si vystáli několikahodinovou frontu – to není dost,“ myslí si.

„Stačí, aby tam byl jediný pozitivně nakažený a máme ve Zlíně docela problém. Už nefungují odběrné stany, musíte někde zaparkovat, pak dojdete dovnitř do řady, kde stojíte a ve frontě vás chrání jen rouška. Nevíte, jestli je někdo nakažený, nebo vy jste nakažený, hrozí akorát zvýšené riziko, že se něco rozšíří,“ dodává pan Zdeněk.

Jediná možnost jak se přihlásit na testy COVIDu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) je rezervační systém. „Ten vám nabídne testy za tři, čtyři dny nebo i za týden. Když hygiena trvá na rychlém otestování, tak toto není moc pružné,“ říká Zdeněk a záhy popisuje způsob a obtížnost objednávky přes internet.

„Nemůžu to posoudit, protože profesně pracuju s počítači. Nejsložitější je asi registrace, bez které se do systému nedostanete. Vyplníte jméno, adresu, narození, kontakty a pak už pokračujete asi ve čtyřech krocích, ve kterých si vyberete konkrétní datum a hodinu. Je to přehledné, nijak složité, ale někteří, zejména důchodci by s tím mohli mít velký problém,“ myslí si Zlíňan.

Ve Zlínském kraji je šest míst, kde vyšetřují původce COVID 19. Kromě zmíněné KNTB také v ostatních nemocnicích Zlínského kraje, tedy v Uherském Hradišti, Kroměříži, Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.

V posledně jmenované testují pouze na základě žádanky od lékaře či Krajské hygienické stanice. V ostatních testují s žádankou a také samoplátce. Naopak Městská poliklinika Otrokovice je určená pouze pro samoplátce.

Systém objednání se liší místo od místa

Ve Vsetíně a Otrokovicích se zájemci mohou objednat pouze telefonicky, on-line ve Zlíně.

Oba způsoby lze použít ve Valašském Meziříčí a v Uherském Hradišti. Nemocnice v Kroměříži dle údajů z webu objednání předem nevyžaduje.

Deník si ve středu odpoledne ověřil dostupnost vyšetření v rezervovacích systémech on-line. Zatímco ve Valašském Meziříčí byl nejbližší možný termín pátek v 9 hodin, v KNTB Zlín nabídl systém nejbližší odběr v sobotu v 8.25.

Mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji potvrdil, že tento týden se počet testovaných v některých nemocnicích blížil k dvěma stovkám denně.

„Krajská nemocnice Tomáše Bati eviduje sto padesát až dvě stě odběrů, Uherskohradišťská nemocnice asi sto osmdesát. V Kroměříži se čísla pohybují kolem sto dvaceti a Vsetín hlásí padesát odběrů za den,“ vypočítal Egon Havrlant.

Zdroj: DENÍK

Doplnil, že ještě minulý týden byly odběry až o polovinu nižší.

Narůstají počty odběrů na žádanku, těch je drtivá většina. Samoplátců podle mluvčího přichází s končící dobou dovolených méně. Fronty se netvoří, zdravotníci upozorňují na dodržování rozestupů.

„Řada lidí přichází i bez objednání, takže ke kumulaci v jeden čas občas dochází,“ připustil.

Počet objednaných lidí mnohdy překoná kapacitu odběrného místa.

„Ve Vsetínské nemocnici je kapacita dvacet odběrů, ale ta je někdy překračovaná i dvojnásobně. Ve Zlíně je denní kapacita pětaosmdesát odběrů, ale provede se jich ve skutečnosti i dvojnásobek, protože lidé přijdou i bez objednání,“ informoval Egon Havrlant.

Od pondělí příštího týdne proto plánují ve Zlíně ke stávající COVID ambulanci znovu otevřít i odběrové místo na parkovišti u sídla záchranné služby, aby nápor lépe zvládali.

Vedoucí oddělení kanceláře ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) Zlín Deník informovala, že zdravotnická zařízení konzultují s KHS možnosti navýšení kapacit.

Zájem je velký

„Nápor testovaných je dlouhodobě velký. Pokud nemocnice zaznamená přetlak, domlouváme se například na vybudování dalšího odběrného místa. Jedno takové by mělo vzniknout už po neděli,“ naznačila Vendula Ševčíková.

Data o počtu testování z jednotlivých míst Zlínského kraje nemá KHS k dispozici.

„To nejsme schopní evidovat. Máme pouze případy, které indikujeme na hygienické stanici. Lékaři posílají svá data přímo na ministerstvo, nejdou přes nás,“ vysvětlila.

Ve valašskomeziříčšské nemocnici, která nepatří pod krajské nemocnice, provedli k 1. září stěry u 1 546 pacientů.

„Velká poptávka je od samoplátců, z celkového počtu tvoří téměř čtyři sta třicet vzorků. Aktuální denní kapacita je čtyřicet lidí,“ informovala mluvčí skupiny Agel, kam nemocnice spadá, Radka Miloševská.

Výsledek do druhého dne

Ve většině případů čekají lidé na výsledky testů do druhého dne, maximálně do 48 hodin.

Informace o negativním výsledku přijde SMS zprávou. Pozitivní výsledek sdělují odesílající lékaři-epidemiologové, kteří pacienty zároveň informují o dalším postupu.

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID 19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště: